Barcelona está disposto a pagar R$ 265 milhões ao Manchester City por Rodri

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Com o futuro indefinido, o volante Rodri é um dos principais assuntos no futebol europeu. O jogador de 30 anos desperta o interesse dos gigantes espanhóis Real Madrid e Barcelona, e o clube catalão apresentou uma oferta oficial pelo meio-campista.





Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, o Barcelona ofereceu 45 milhões de euros (R$ 265 milhões) ao Manchester City pela contratação de Rodri. Porém, o clube inglês sinaliza que espera uma quantia maior pelo volante.



Vencedor da Bola de Ouro em 2024, Rodri se valorizou ainda mais após ser eleito o melhor jogador da Copa de 2026. O jogador foi o capitão da seleção espanhola na conquista do segundo título mundial do país na história.

Rodri, capitão da seleção da Espanha, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo 2026. Foto: Odd Andersen / AFP





O Real Madrid chegou a avançar pela contratação do atleta nas últimas semanas. Porém, após alguns impasses no negócio com o City, o cenário abriu espaço para a concorrência do rival Barcelona, que entrou firme na disputa pelo meio-campista.



Segundo a imprensa espanhola, Rodri tomou sua decisão em meio à novela que envolveu sua transferência e optou pelo Barcelona. Segundo o Mundo Deportivo, o volante foi seduzido pelo projeto esportivo da equipe comandada pelo técnico alemão Hansi Flick e já deu aval para que a negociação avance.



Meio-campista espanhol Rodri. Foto: Juan Mabromata / AFP





Já o diário esportivo As afirma que três pontos foram fundamentais para a escolha de Rodri pelo Barcelona: o estilo de jogo de toque de bola da equipe da Catalunha; a influência da filosofia do treinador Pep Guardiola, com quem ele trabalhou por seis anos no Manchester City; e, por fim, a possibilidade de reencontrar vários companheiros de seleção espanhola. Na Copa do Mundo, a Espanha contou com oito jogadores do Barcelona.



O Real Madrid vive um período de reformulação nesta janela de transferências e via em Rodri uma peça importante para reforçar seu meio-campo. O clube espanhol já anunciou seis contratações na atual janela de transferências, sendo a última delas o atacante marfinense Yan Diomande, vindo do RB Leipzig.

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