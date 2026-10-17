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CAMPEONATO ESPANHOL Barcelona faz melhor início de temporada da história na LaLiga e iguala recorde do Real Madrid Até o momento, os catalães estão invictos, com 39 gols marcados e nove sofridos

O Barcelona venceu novamente no Campeonato Espanhol. Ao derrotar o Bétis, o clube chegou a nove triunfos consecutivos e igualou o melhor desempenho de início de temporada de um time na LaLiga, estando empatado com o Real Madrid de 1968-1969. Até o momento, os catalães estão invictos, com 39 gols marcados e nove sofridos.

A marca igualada pelo Barcelona era dos comandados de Miguel Muñoz, então técnico do time da capital espanhola entre 68 e 69. Agora, o clube de Hans Flick pode ultrapassar e ser o detentor único deste recorde caso vença a próxima partida da competição, que será contra o próprio Real Madrid, no El Clásico, no dia 25

Além deste embate, o Barcelona não terá uma sequência de calendário tranquila. Antes de enfrentar o maior rival, o clube irá jogar contra o atual campeão da Champions League, o PSG, fora de casa, nesta terça-feira, 20.

Barcelona vem de vitórias imponentes

O Barcelona chega aos próximos compromissos depois de uma sequência de bons resultados e muitos gols. Antes de golear o Betis por 5 a 2, neste sábado, a equipe de Hansi Flick venceu o Getafe por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol, e superou o Galatasaray por 4 a 1, pela Champions League.

Na vitória sobre o Betis, Lamine Yamal voltou a se destacar. O atacante abriu o placar com um chute de fora da área e participou da construção ofensiva da equipe, que também contou com gols de Rodri, Gabriel Jesus, Eric García e Dani Olmo. O time catalão chegou a 39 gols marcados nas nove primeiras rodadas de LaLiga, com média superior a quatro por partida.

A partida também marcou o retorno de Raphinha, que entrou no segundo tempo após se recuperar de uma lesão muscular. O brasileiro voltou a ficar à disposição de Flick em um momento importante da temporada, às vésperas dos confrontos contra PSG e Real Madrid. Em todas as competições, o Barcelona soma 11 vitórias em 11 jogos disputados até aqui.

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