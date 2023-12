A- A+

Amistoso Barcelona fecha ano com derrota para time mexicano comandado por técnico brasileiro O América do México, comandado por André Jardine, superou a equipe europeia nos Estados Unidos

Com um elenco repleto de jovens, o Barcelona se despediu do ano perdendo por 3 a 2 para o América do México, em amistoso realizado na quinta-feira (21) em Dallas, no Texas, Estados Unidos, que disputou quase sem descanso.

O Barça, que apenas um dia antes havia derrotado com sofrimento o Almería no campeonato espanhol, marcou através dos jovens Lamine Yamal logo aos 6 minutos e Marc Guiu aos 28 minutos neste duelo disputado sob chuva no estádio Cotton Bowl.

O América, do técnico brasileiro André Jardine, time que acabou de se sagrar campeão mexicano, virou com uma dobradinha do colombiano Julián Quiñones aos 12 e 50 e um gol no fim de Henry Martin, aos 82.

O treinador Xavi Hernández utilizou vários jogadores do segundo time do Barcelona, mas acabou colocando em campo até cinco dos jogadores que foram titulares 24 horas antes (Cancelo, Christensen, Fermín, João Félix e Lewandowski), além do suspenso Frenkie de Jong.

A equipe catalã, que enfrenta limitações financeiras, vai arrecadar cerca de cinco milhões de dólares com este amistoso (aproximadamente R$ 24,33 milhões pela cotação atual), último compromisso antes do início das férias de Natal.

"Temos que nos adaptar à situação econômica do clube", disse Xavi sobre a desconfortável data do jogo em entrevista à rede de televisão TUDN.

"Foi um grande jogo. Tanto o América quanto o Barcelona ofereceram espetáculo, chances, gols e da nossa parte demos oportunidades a jovens e muito jovens", afirmou. "Os mais veteranos... logicamente, jogamos ontem e estávamos cansados, mas acho que as pessoas gostaram".

Do outro lado, o América teve uma segunda grande alegria depois de vencer o Tigres por 3 a 0 no domingo e se sagrar campeão do torneio mexicano Apertura-2023, seu décimo quarto título na era do profissionalismo.

"Eles têm uma equipe muito boa. É um time intenso, muito bem dotado tecnicamente, que não cede a bola. Não é por acaso que terminaram campeões, então prevejo um bom futuro para eles", elogiou Xavi.

- Escalações:

Barcelona: Ander Astralaga (Diego Kochen, 62') - Héctor Fort, Andreas Christensen (Mikayil Faye, 46'), Pau Cubarsí (Mamadou Mbacke, 70'), Gerard Martín (João Cancelo, 70') - Marc Casadó (Pau Prim, 70'), Frenkie de Jong (Oriol Romeu, 46'), Unai Hernández (Fermín, 70') - Lamine Yamal (Ángel Alarcón, 62'), Joao Felix (Ferran Torres, 46') e Marc Guiu (Robert Lewandowski, 76'). Técnico: Xavi Hernández.

América: Luis Malagón (Oscar Jiménez, 46') - Kevin Álvarez (Emilio Lara, 46'), Ramón Juárez, Israel Reyes, Salvador Reyes (Luis Fuentes, 63'), Jonathan dos Santos (Santiago Naveda, 46'), Richard Sánchez, Alejandro Zendejas (Brian Rodríguez, 66'), Leonardo Suárez (Diego Valdés, 63'), Julián Quiñones (Henry Martin, 62') - Jonathan Rodríguez (Álvaro Fidalgo, 63). Técnico: André Jardine.

