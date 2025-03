Barcelona domina o Girona, vence a 9ª seguida e volta a abrir três pontos sobre o Real Madrid

A- A+

O Barcelona não sentiu a pressão da vitória do Real Madrid sobre o Leganés, derrotou o Girona por 4 a 1 no estádio Olímpico Montjuic, em Barcelona, neste domingo, e retomou a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Sem Raphinha, poupado, coube a Lewandowski marcar dois gols e decidir a partida.

A nona vitória seguida na competição deixou o time catalão isolado na ponta com 66 pontos na tabela, três à frente do vice-líder, Real Madrid, que havia vencido o Leganés por 3 a 2, no sábado, em Madri. O Girona, que teve o brasileiro Arthur em campo, continua com 34 pontos na parte de baixo da classificação

O Barcelona dominou completamente a primeira etapa da partida, chegou ao gol e só não foi ao vestiário com uma vantagem mais elástica graças a uma grande atuação do goleiro Gazzaniga. O time da casa martelou desde o início em busca do tento, com as linhas avançadas, mas a má pontaria dos atacantes e a boa atuação do goleiro adversário, especialmente em tentativas de Lewandowski e Yamal, impediam a bola de chegar à rede.

De tanto insistir, o conjunto azul e grená chegou ao esperado gol somente aos 42 minutos, quando Yamal cobrou falta perto da área e a bola desviou na mão do zagueiro Krejcí para enganar Gazzaniga, marcando contra a própria meta.

O time comandado pelo alemão Hansi Flick voltou do intervalo em ritmo lento, buscando controlar a vantagem no placar, e foi castigado pela postura menos combativa em campo logo no início. Aos 7 minutos, após bobeada na saída de bola na defesa, Blind levou a melhor em disputa com Lewandowski e tocou em profundidade para Danjuma invadir a área, livre, e bater na saída do goleiro Szczesny: 1 a 1.

O gol inesperado acordou o líder do campeonato, que voltou a pressionar no campo de ataque. Aos 15 minutos, logo após Koundé perder ótima oportunidade e Eric García carimbar a trave, Fermín aproveitou o cruzamento de Yamal e ajeitou de cabeça para Lewandowski, que se esforçou para alcançar a bola e tocou no meio das pernas de Gazzaniga para deixar o Barcelona em vantagem

Após o gol, o time da casa evitou repetir o erro e manteve o controle do jogo. Aos 31 minutos, De Jong avançou pelo meio e acionou Lewandowski na esquerda da área. O camisa 9 cortou para dentro e chutou cruzado para fazer 3 a 1. Antes do apito final, aos 40 minutos, Ferrán Torres bateu cruzado da entrada da área para transformar a vitória em goleada e dar números finais ao confronto.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Real Betis, no sábado, às 16h (horário de Brasília). Antes, na quarta-feira, a equipe catalã enfrenta o Atlético de Madrid pela semifinal da Copa do Rei. O Girona, por sua vez, recebe o Alavés, no sábado, às 9h, em busca da recuperação.

Em outro jogo desta 29ª rodada, o Villarreal visitou o Getafe no Coliseum Alfonso Pérez, e venceu por 2 a 1, com gols de Ayoze Pérez e Barry. Carles Pérez anotou para os anfitriões. Com o resultado, o time amarelo assegurou a quinta posição na rodada, com 47 pontos, enquanto o Getafe continua em 12º, com 36.

