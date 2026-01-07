Barcelona goleia Athletic com brilho de Raphinha e defenderá o título da Supercopa da Espanha

A- A+

Com aula de futebol, o Barcelona é o primeiro finalista da Supercopa da Espanha. Em um estádio Rei Abdullah, em Jedah, na Arábia Saudita, vestido de azul grená, o time catalão brilhou em 1º tempo arrasador, goleou o Athletic de Bilbao por 5 a 0, com direito a pintura e destaque de Raphinha, e disputará a quarta final consecutiva do torneio - é o atual campeão. O rival sai do clássico de Madri desta quinta-feira, entre Real, oponente das últimas três decisões, e Atlético, no mesmo palco. O campeão será conhecido no domingo.

Em um duelo que prometia ser complicado, o Barcelona necessitou de somente 38 minutos para encaminhar sua classificação. Com tramas envolventes dos dois lados do campo lembrando seus áureos tempos, abriu logo 4 a 0 e 'garantiu' a vaga. Raphinha deu uma assistência e deixou sua marca em dose dupla, com um golaço, mostrando que chegará à Copa do Mundo em alta.



O time comandado por Hansi Flick é o maior vencedor da Supercopa da Espanha. São 15 conquistas catalãs e outros 12 vice-campeonatos. Quem ameaça o reinado do Barcelona é justamente o rival Real Madrid, que ostenta 13 taças e outros 7 segundo lugares.



Primeiro tempo primoroso na Arábia



Com o jovem Lamine Yamal machucado e somente na reserva, assim como Rashford, o Barcelona entrou em campo com suas fichas depositadas na habilidade do brasileiro Raphinha e no faro de gol de Ferran Torres - o veterano Lewandowski também estava no banco. Mas o começo foi com sustos.



Acostumado a dar trabalho ao Barcelona em jogos eliminatórios, o Athletic Bilbao iniciou no campo ofensivo e dando trabalho - foram três escanteios em apenas dois minutos, com cruzamentos perigosos. A enorme pressão, contudo, era carente de finalizações.



Não demorou muito e os catalães se ajustaram em campo. Investindo na posse de bola e toques de primeira, começaram a rondar a área de Unai Simon. Sempre completando os ataques com cruzamentos. Foi, entretanto, em uma tentativa errada de chute que o zero saiu do placar.



Quando o Barcelona já era 'senhor' da partida, Fermín López recebeu em boas condições e arriscou a finalização. A batida errada na bola virou assistência para Ferran Torres dominar, girar e anotar 1 a 0 aos 22 minutos. Pouco depois, Raphinha cruzou do fundo pela esquerda e o jovem camisa 16 desta vez bateu com segurança, firme, para ampliar.



O Athletic estava atordoado em campo, não conseguia atacar e dava espaços na defesa. Acabou amargando novos duros golpes antes do intervalo. Bardghli driblou e finalizou sem tanta força, mas Simon falhou. Ainda deu tempo para Raphinha fazer um golaço e transformar o placar em goleada com pedalada e batida no ângulo em somente 38 minutos.

Blitz e mais gols na etapa final



Sem ter o que fazer em campo tamanha a superioridade adversária, o Athletic voltou do descanso postado defensivamente para evitar que o vexame aumentasse. Mas a 'fome' catalã era gigante e logo aos seis minutos Raphinha ampliou após blitz ofensiva e batida forte.



As raras jogadas ofensivas do Athletic na etapa foram de um isolado Berenguer. O técnico Ernesto Valverde não escondeu o temor de uma surra histórica e trocou logo quatro jogadores, três deles mais ofensivos, para tentar acertar a marcação. Flick aproveitou para descansar suas principais peças, entre elas o aplaudido Raphinha, bastante celebrado pelos companheiros e comissão técnica.



Unai Gómez, cara a cara, mandou para fora a principal chance do gol de honra do Athletic. O mexido Barcelona diminuiu o ímpeto, fazendo apenas o tempo passar. O triunfo com grande apresentação já estava consolidado e foi celebrado ao apito final.

