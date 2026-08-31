Barcelona goleia Rayo Vallecano com brilho de Raphinha e Yamal e aplausos de Gabriel Jesus

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Gabriel Jesus está chegando em um Barcelona imbatível em La Liga. Nesta segunda-feira, o atacante brasileiro, que será nova opção ofensiva para Hansi Flick, reforçou a torcida catalã nas tribunas do Camp Nou e acompanhou a terceira vitória seguida da equipe, desta vez de virada, diante do Rayo Vallecano, com goleada por 5 a 2 e pinturas de Raphinha e Lamine Yamal - anotaram dois gols cada.



Raphinha abriu o caminho da vitória em jogada individual e anotou o quarto aproveitando linda assistência de calcanhar de Gordon, responsável por criar a jogada do terceiro gol, contra. Lamine Yamal também deixou sua marca em dose dupla, com Camello anotando duas vezes para um bravo visitante, que vendeu caro a derrota.



O Barcelona entrou em campo na sua reformulada arena - ainda não está totalmente pronta (terá mais de 100 mil lugares) - ciente que necessitava de uma vitória por dois gols de diferença para se igualar ao arquirrival Real Madrid no topo da tabela como únicos com 100% de aproveitamento, mas com melhor saldo de gols.



O começo foi animador e transmitia a impressão de jogo tranquilo para quem ainda não tinha sido vazado na competição. O Barcelona adiantou linhas e jogava no ataque. Em 10 minutos, Raphinha teve duas boas oportunidades e Lamine Yamal, cara a cara, optou pelo passe e desperdiçou a grande chance.



Reforço do clube, Gabriel Jesus estava nas tribunas do Camp Nou ao lado da mulher e da filha, apoiando os novos companheiros. De lá, viu o ofensivo e exposto Barcelona permitir um contragolpe em alta velocidade, que acabou com gol de Camello logo aos 11 minutos. Garcia foi à linha do fundo e cruzou para trás, com a batida de primeira morrendo no ângulo de Joan García.





Yamal sofria com a mira ruim e voltou a falhar na hora de balançar as redes. O Barcelona criava demais, massacrava, mas não transformava o domínio absoluto em gol. Mas o susto acabou rapidamente superado. Coube a Raphinha brilhar primeiro. O camisa 11 driblou o marcador, entrou na área e fez uma pintura, para aplausos de Gabriel Jesus.



A torcida ainda festejava quando Raphinha parou o lance pedindo um toque de mão na área, querendo a penalidade. Yamal mostrou esperteza com o corte errado da defesa, pegou a sobra e mandou no ângulo, virando a partida com apenas 20 minutos.



O Barcelona voltou com tudo do descanso e, faminto por gols, precisou de somente cinco minutos para ampliar. Após troca de passes de primeira após saída errada do Rayo Vallecano, Gordon cruzou buscando Raphinha, mas o zagueiro Lejeune chegou antes e anotou contra.



O Rayo Vallecano era valente e, mesmo bastante pressionado, não se entregou, diminuindo com novo gol de Camello, desta vez de cabeça. Flick ficou irritado com o lance e cobrou atenção de seus marcadores.



O gol atordoou a defesa catalã e, após falha de Joan Garcia, por muito pouco o centroavante visitante não anotou seu terceiro na partida. Cubarsí salvou. Incomodado, Flick reforçou a equipe com a experiência de Rodri e a agilidade de Fermín.



Raphinha é quem tratou de tranquilizar a partida. Recebeu de calcanhar de Gordon e fuzilou de pé esquerdo para assumir a artilharia isolada de La Liga ao chegar ao quinto gol em três rodadas - ainda tem uma assistência. Celebrou com soco no ar e abraço de retribuição pelo passe perfeito.



O brasileiro deixou o gramado restando cinco minutos para o apito final. A torcida o aplaudiu de pé por mais uma grande apresentação com a camisa azul-grená. Agora são 80 gols do jogador pelo clube, mais uma vez sendo decisivo. Do banco, ele ainda viu Yamal transformar o triunfo em goleada.

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