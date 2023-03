Barcelona goleia Roma e avança às semifinais da Champions feminina

A- A+

O Barcelona, que já tinha vencido na ida por 1x0, goleou a Roma por 5x1 nesta quarta-feira (29), no Camp Nou, e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões feminina.

Fridolina Rolfo (11' e 45'+2), Mapi León (33'), Asisat Oshoala (46') e Patri Guijarro (53') marcaram para o Barça, enquanto Annamaria Serturini (58') fez o de honra das italianas.

O time espanhol, atual vice-campeão europeu, vai enfrentar por uma vaga na final o vencedor do confronto que será decidido na quinta-feira entre Chelsea e Lyon, com vantagem para as inglesas após a vitória por 1x0 no jogo de ida.

O segundo semifinalista do torneio será conhecido ainda hoje, após o duelo entre Arsenal e Bayern de Munique em Londres. Na ida, vitória alemã por 1X0.

