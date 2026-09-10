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FUTEBOL Barcelona lança campanha para Lamine Yamal conquistar sua primeira Bola de Ouro Aos 19 anos, espanhol recebe apoio público de Hansi Flick e do clube, que tenta impulsionar candidatura diante da mobilização de rivais por Mbappé e Dembélé

Depois de adotar uma postura discreta durante os últimos meses, o Barcelona decidiu mobilizar sua estrutura em apoio à candidatura de Lamine Yamal à Bola de Ouro. Aos 19 anos, o atacante espanhol aparece entre os favoritos ao prêmio e ganhou manifestações públicas do técnico Hansi Flick e de outras figuras importantes do clube.

A mudança de estratégia ocorre em meio à movimentação dos concorrentes. O Paris Saint-Germain, comandado por Luis Enrique, promove seus principais jogadores, enquanto o Real Madrid trabalha nos bastidores pela candidatura de Kylian Mbappé. Vice-campeão na votação passada, Lamine tenta conquistar o troféu pela primeira vez.

O camisa 10 foi escolhido para conceder entrevista antes da partida contra o Feyenoord, pela Liga dos Campeões. A aparição ocorreu pouco depois de Mbappé falar com a imprensa antes do confronto do Real Madrid com a Inter de Milão, aumentando a percepção de que o Barcelona havia iniciado sua própria campanha.

— Não vou implorar pela Bola de Ouro — afirmou Lamine, antes de defender o desempenho apresentado na última temporada. — Tive um ótimo ano, com meu clube e com a seleção.

O discurso ganhou força após a partida, quando Flick endossou abertamente a candidatura do atacante. O treinador alemão havia evitado entrar diretamente na disputa na véspera, mas adotou uma postura enfática depois do jogo.





— É claro que ele merece a Bola de Ouro. Qualquer um pode ver isso — declarou.

Lamine tem como principal argumento o protagonismo apresentado tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola. Mesmo sem estar em suas melhores condições físicas durante toda a Copa do Mundo, o atacante marcou o primeiro gol da Espanha no torneio, participou da construção de jogadas decisivas e sofreu o pênalti que ajudou a equipe na semifinal contra a França.

Além dos números, o jovem frequentemente obrigou os adversários a modificarem suas estratégias defensivas. Marcações duplas, coberturas constantes e trocas de laterais foram utilizadas para tentar conter a capacidade do espanhol no um contra um.

O atacante também acumula conquistas individuais. Foi eleito Golden Boy em 2024, recebeu duas vezes o Troféu Kopa, em 2024 e 2025, e é o atual melhor jogador da La Liga. O Barcelona anunciou Lamine, Rodri e Pau Cubarsí entre seus indicados à premiação. Segundo o jornal espanhol AS, o clube definiu internamente o camisa 10 como sua principal aposta.

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