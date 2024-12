Barcelona confirma lesão de Lamine Yamal e atacante pode ficar parado por até um mês

A- A+

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (16) que o atacante Lamine Yamal tem uma lesão de grau um no tornozelo direito. O jovem de 17 anos foi submetido a exames de imagens e a previsão é de que ele possa desfalcar a equipe num período de até quatro semanas.

"Lamine Yamal recebeu uma pancada no tornozelo direito durante o jogo contra o Leganés, no domingo. Os testes realizados nesta segunda-feira revelam que o jogador tem uma lesão de grau um no ligamento tibiofibular anterior do tornozelo", informou o departamento médico por meio de comunicado no site oficial.

Diante deste cenário, Yamal não deve mais entrar em campo em 2024. O atleta sofreu uma entrada dura do volante Yvan Neyou ainda na etapa inicial, mas permaneceu em campo e só foi substituído aos minutos do segundo tempo.

Em novembro, Yamal já teve problemas com o seu tornozelo e chegou a ser cortado de uma convocação da seleção espanhola por não ter condições de jogo. O atleta já iniciou tratamento intensivo para tratar da lesão.

Um dos principais nomes do elenco atual de Hansi Flick, Yamal soma seis gols e 11 assistências em 21 jogos nesta temporada e ocupa o posto de terceiro maior artilheiro da equipe (Lewandowski é o principal goleador seguido do brasileiro Raphinha.)

Com a inesperada derrota neste domingo para o Leganés no estádio Olímpico Lluís Companys, o Barcelona tem os mesmos 38 pontos que o Atlético de Madrid. O clube catalão, porém, tem uma partida a mais. O time volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado, e terá pela frente justamente a equipe dirigida pelo técnico argentino Diego Simeone.



