Barcelona leva virada do Girona e Real Madrid conquista o Campeonato Espanhol

O Barcelona não conseguiu adiar o título do Campeonato Espanhol do Real Madrid. O time catalão levou a virada sobre o Girona por 4 a 2, neste sábado, no estádio Montilivi, pela 34ª rodada. Com isso, o time merengue, que havia batido o Cádiz por 3 a 0, soltou o grito de "é campeão".

Para ser campeão, o Real Madrid precisava que o Barcelona não pontuasse neste sábado, e foi o que aconteceu. O time merengue lidera com 87 pontos, contra 73 do seu arquirrival, que caiu para o terceiro lugar. O Girona, com 74, também não pode mais alcançar os comandados de Carlo Ancelotti.

O Real Madrid conquistou neste sábado o seu título de número 36, abrindo nove de vantagem para o Barcelona, que era o atual campeão até então. Ambos, inclusive, já estão na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, assim como o Girona.

A atual edição da Liga dos Campeões está em sua fase semifinal e, por isso, o título espanhol ainda não será festejado pelo Real Madrid, que entrará em campo pelo torneio europeu nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), diante do Bayern de Munique. Na Alemanha, eles empataram por 2 a 2.

Já o Barcelona terá que se contentar em lutar pelo vice-campeonato espanhol. O time catalão volta a campo na segunda-feira, dia 13, para enfrentar o Real Sociedad, no Olímpico Lluís Companys. Três dias antes, o Girona visita o Alavés, às 16h.

O JOGO

Podendo dar o título para o Real Madrid, o Barcelona não deixou o Girona respirar e abriu o placar com apenas dois minutos de jogo. Christensen recebeu na entrada da área e mandou um chute cruzado para fazer 1 a 0. A resposta foi imediata. Aos três, Dovbyk recebeu dentro da área e cabeceou para o fundo das redes

O Barcelona não queria saber de facilitar e chegou a mandar uma bola no travessão com Gündogan. Antes do intervalo, o time catalão teve um pênalti marcado a seu favor. Aos 45, Lewandowski foi para a cobrança, deslocou o goleiro Gazzaniga e fez 2 a 1.

No segundo tempo, o Barcelona tirou o pé do acelerador e acabou sendo atropelado. Aos 19, Sergi Roberto foi recuar e entregou a bola para Dovbyk. O atacante fez o que quis com a marcação e rolou para Portu deixar tudo igual.

A virada parecia ser uma questão de tempo, e foi confirmada aos 21. Em bela jogada de contra-ataque, Portu partiu em velocidade e tocou para Miguel Gutiérrez. O lateral chutou e contou com um desvio para enganar o goleiro Ter Stegen e fazer 3 a 2.

Com a possibilidade do Real ser campeão, o Barcelona subiu ao ataque de forma desorganizada e foi castigado. Aos 29, Portu foi lançado em velocidade e acertou um lindo chute de primeira para ampliar e acabar com qualquer possibilidade de reação do time catalão: festa em Madri!

Ainda neste sábado, além da vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Cádiz, o Real Sociedad (6º) derrotou o Las Palmas (14º), no Anoeta.

