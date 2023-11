A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Barcelona marca no fim e escapa de derrota para Rayo Vallecano no Espanhol Os gols da partida foram marcados por Unai Lópes, do Rayo Vallecano, e Florian Lejeune, do Barça

Assim como nos últimos jogos antes da paralisação para o calendário Fifa, o Barcelona (3º) não foi bem e escapou de uma derrota para o Rayo Vallecano com o empate em 1 a 1 com o Rayo Vallecano neste sábado (25), pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando em casa, o Rayo saiu na frente no primeiro tempo com Unai López (39'), mas o Barça conseguiu empatar graças a um gol contra do zagueiro Florian Lejeune (82'), que desviou a bola para a própria meta ao tentar bloquear um chute de Robert Lewandowski.

"Dominamos no primeiro tempo, mas não fomos agressivos o suficiente. No segundo, fomos. Marcamos um gol e poderíamos ter feito mais", declarou o técnico do Barcelona, Xavi Hernández após a partida.

"Temos que vencer esses jogos se quisermos ser campeões. Precisamos ser autocríticos. Esses vacilos na temporada estão custando caro. Há muitos jogos pela frente", acrescentou Xavi.

Com 31 pontos, o Barcelona pode perder a terceira posição na tabela se o Atlético de Madrid derrotar o Mallorca no último jogo deste sábado.

Além disso, o time catalão pode ficar ainda mais longe do líder Girona (34 pontos), que na próxima segunda-feira recebe o Athletic Bilbao (5º), e do Real Madrid (32 pontos), que enfrenta o Cádiz (16º) no domingo.

Confira a agenda de jogos da 14ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira:

Alavés - Granada 3 - 1

Sábado:

Rayo Vallecano - Barcelona 1 - 1

(12h15) Valencia - Celta Vigo

(14h30) Getafe - Almería

(17h00) Atlético de Madrid - Mallorca

Domingo:

(10h00) Villarreal - Osasuna

(12h15) Real Sociedad - Sevilla

(14h30) Cádiz - Real Madrid

(17h00) Betis - Las Palmas

Segunda-feira:

(17h00) Girona - Athletic Bilbao

