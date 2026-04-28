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Barcelona mira João Pedro para reforçar ataque, diz jornal
Brasileiro, atualmente jogador do Chelsea, seria alternativa à Julián Álvarez caso negócio do clube catalão não se concretize
Brasileiro, atualmente jogador do Chelsea, seria alternativa à Julián Álvarez caso negócio do clube catalão não se concretize - Foto: Alberto Pizzoli / AFP
O Barcelona tem o atacante João Pedro na mira caso a negociação com Julián Álvarez não se concretize. O argentino, atualmente jogador do rival Atlético de Madrid, é o grande sonho do clube catalão, mas a diretoria trabalha com diferentes cenários diante da possibilidade do atleta campeão do mundo em 2022 não chegar.
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A informação é do portal Sport, da Espanha. A avaliação do Barcelo é de que o brasileiro de 24 anos faz boa temporada e possui bons números, tornando-o uma opção real para reforçar o ataque de Hansi Flick, que pretende contratar um atacante para a próxima temporada que possua mobilidade, capacidade de associação e bom aproveitamento nas finalizações.
*Em atualização