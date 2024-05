Barcelona não conta com Vitor Roque para a próxima temporada, diz jornal

A- A+

Considerado como um das grandes joias do futebol brasileiro, Vitor Roque não deve permanecer no Barcelona para a próxima temporada. De acordo com informações do 'Diario As' e da rádio 'Cadena SER', o Barça, na figura do técnico Xavi, não conta com o atacante para 2024/2025 e um empréstimo é visto com bons olhos pela comissão técnica catalã.

Deco, ex-jogador e atualmente diretor do Barcelona, foi quem antecipou a ida de Vitor Roque para o Barcelona, e também o mesmo que tentará conversar com o atacante e seu empresário, André Cury, para negociar um empréstimo do jogador na próxima temporada para ganhar minutagem. No entanto, Roque e seu empresário teriam dito recentemente que a única chance do atacante deixar o Barcelona seria em uma transferência definitiva.

Vitor Roque chegou ao Barcelona no final de 2023, se apresentando ao clube no dia 27 de dezembro. Desde então, o atacante não recebeu tantas oportunidades do técnico Xavi. O brasileiro fez apenas 13 partidas com a camisa do clube catalão, totalizando 310 minutos, e marcou apenas dois gols, ambos em jogos pelo Campeonato Espanhol.

Recentemente, ainda de acordo com o 'Diario As' , gigantes europeus demonstraram interesse na contratação de Vitor Roque. Chelsea e Manchester United lideram a corrida pelo atacante, mas Tottenham e Napoli também monitoram a situação do jogador e podem entrar na briga.

