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FUTEBOL INTERNACIONAL Na mira do PSG, Barcelona não vê saída de autor do gol do título da Copa como "um problema" Após brilhar no Mundial e decidir a final contra a Argentina, atacante desperta interesse do clube francês

O futuro de Ferran Torres pode estar longe do Barcelona. Poucas semanas depois de marcar o gol que deu à Espanha o título da Copa do Mundo de 2026, o atacante entrou na mira do Paris Saint-Germain e pode ser negociado ainda nesta janela de transferências.

Segundo o jornal Marca, o diretor esportivo do Barcelona, Deco, aguarda um contato de Luis Campos, responsável pelo futebol do PSG, para saber se o interesse do clube francês será transformado em uma proposta oficial.

No Camp Nou, a possível saída do camisa 7 não é tratada como um problema. A diretoria aceita abrir negociações desde que receba uma oferta de, no mínimo, 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões na cotação atual).

A valorização de Ferran ganhou força após a Copa do Mundo. O atacante foi o autor do gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina na final e encerrou o torneio como um dos principais destaques da seleção campeã.

Ferran Torres com a taça da Copa do Mundo. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Apesar da boa campanha no Mundial, a avaliação do Barcelona sobre o jogador não mudou. Internamente, tanto Deco quanto o técnico Hansi Flick consideram que Ferran continua sendo um atleta importante para o elenco, mas não indispensável.

Na última temporada, o atacante marcou 21 gols em todas as competições, embora também tenha convivido com um jejum de quase três meses sem balançar as redes.

Outro fator pesa contra sua permanência: mesmo com bons números, Ferran nunca conseguiu se consolidar como titular absoluto, tanto na época de Xavi Hernández quanto sob o comando de Flick.

Ferran Torres atuando pelo Barcelona. Foto: Pau Barrena / AFP

A situação contratual também favorece uma possível negociação.

Ferran tem vínculo com o Barcelona até junho de 2027, mas o clube ainda não apresentou uma proposta de renovação. A diretoria pretende conversar primeiro com o jogador para entender seus planos antes de decidir os próximos passos.

Caso o atacante manifeste interesse em permanecer, a renovação deverá ser discutida apenas em setembro.

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