Futebol Internacional Barcelona peca na defesa e empata com Mallorca no Espanhol; Sevilla goleia Equipe da Catalunha pode perder a liderança para o Girona, nesta quarta-feira (27)

Muito frágil defensivamente, o Barcelona quase sofreu sua primeira derrota na temporada, mas arrancou um empate em 2x2 com o Mallorca nesta terça-feira (26), pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Jogando fora de casa, o Barça saiu perdendo com um gol de Muriqi (8'), que aproveitou erro do goleiro Ter Stegen na saída de bola.

O time catalão conseguiu empatar no final do primeiro tempo, em um chute de esquerda do brasileiro Raphinha (41'), mas o Mallorca se colocou novamente à frente antes do intervalo com gol de Prats (45'+3).

Na segunda etapa, os 'blaugrana' foram salvos pelos jovens da base. Fermín López (75'), de 20 anos, empatou em jogada que começou nos pés de Lamine Yamal, de 16.

Com este tropeço, o Barcelona pode perder a liderança e ser ultrapassado pelo Girona (2º), que na quarta-feira visita o Villarreal (13º), e o Real Madrid (3º), que recebe o Las Palmas (17º).

No outro jogo desta terça-feira, o Sevilla (11º) goleou em casa o lanterna Almería por 5x1.

Os gols do time da Andaluzia foram marcados por Youssef En-Nesyri (7'), Dodi Lukebakio (8'), Suso (38'), Erik Lamela (51') e Kike Salas (90'+), enquanto Luis Javier Suárez (71' de pênalti) descontou para os visitantes.

