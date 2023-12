A- A+

Liga dos campeões Barcelona perde para Royal Antwerp, mas avança às oitavas da Champions na liderança do grupo Apesar dos gols de Ferran Torres e Marc Guiu, o Barça não conseguiu parar a equipe belga

O Barcelona voltou a decepcionar e perdeu por 3 a 2 em sua visita ao belga Royal Antwerp, na última quarta-feira (13), no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma derrota sem consequências, já que o time catalão avança para as oitavas como primeiro do Grupo H.

Três grandes erros defensivos permitiram ao time de Antuérpia, que só havia sofrido derrotas na Champions, terminar com uma vitória de respeito.

Arthur Vermeeren, de 18 anos, abriu o placar logo no início, aos 2 minutos, e Ferran Torres empatou aos 36.

No segundo tempo, Vincent Janssen fez 2 a 1 (56').

Nos acréscimos, o jovem do Barça Marc Guiu marcou de cabeça (90'+1), mas logo após a saída, o Barcelona mais uma vez vacilou e George Ilenikhena, de 17 anos, marcou o gol da vitória belga (90'+2).

Apesar da derrota, o Barça volta às oitavas de final da Liga dos Campeões como primeiro do grupo H, depois de não ter alcançado essa fase nas duas temporadas anteriores. O time catalão terá a companhia do Porto, que se classificou ao vencer com autoridade o Shakhtar Donetsk (5-2).

