Barcelona perde para Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões

O Barcelona sofreu sua primeira derrota na Liga dos Campeões desta temporada nesta terça-feira (7), ao ser batido pelo Shakhtar Donetsk por 1 a 0, em Hamburgo, na Alemanha.

Apesar de ter tido o controle da partida, o Barça pagou pela falta de eficiência e o único gol do duelo foi marcado pelo atacante ucraniano Danylo Sikan no final do primeiro tempo (40').

Com o resultado, o time catalão (9 pontos) continua na liderança do Grupo H mas perdeu a chance de garantir uma vaga antecipada nas oitavas de final e pode ser alcançado pelo Porto (6 pontos), que enfrenta nesta terça o Royal Antwerp (1 ponto). O Shakhtar é o terceiro colocado da chave (6 pontos).

Terceiro gol de Sikan

Em Hamburgo, onde o Shakhtar manda seu jogos devido à guerra na Ucrânia, o Barcelona teve mais posse e cercou a área adversária, enquanto o time ucraniano parecia à vontade sem a bola para sair nos contra-ataques.

Assim surgiu a primeira grande oportunidade do jogo, com um chute à queima-roupa do lateral Mykola Matviienko (15') que Marc-André Ter Stegen salvou com uma defesa digna de um goleiro de handebol, desviando a bola com a coxa.

Depois do susto, Raphinha respondeu batendo por cima em uma das poucas chegadas de perigo do Barça (16').

Mas em outro contragolpe, o Shakhtar conseguiu abrir o placar. Após cruzamento na área de Giorgi Gocholeishvili, Sikan desviou de cabeça e mandou a bola no canto esquerdo de Ter Stegen (40').

Este foi o terceiro gol do jovem atacante ucraniano de 22 anos na Champions, após marcar dois na vitória sobre o Royal Antwrp por 3 a 2.

Quatro mudanças, mesmo roteiro

A descida para os vestiários não mudou o roteiro do jogo: o Barcelona continuava com a bola e o Shakhtar era mais perigoso.

Ter Stegen impediu Sikan de marcar mais um com outra grande defesa cara a cara (57'), pouco antes de o atacante ser substituído por uma lesão no ombro (62').

O técnico Xavi Hernández fez quatro mudanças de uma vez no Barça, colocando Pedri, João Félix, Lamine Yamal e Alejandro Balde (58'), que deram velocidade ao time, cada vez mais perto do gol adversário, mas ainda sem levar perigo.

Agora, os 'blaugrana' terão que esperar o final do mês, quando recebem o Porto, para confirmar sua classificação para o mata-mata da Champions pela primeira vez desde a temporada 2020/2021.

