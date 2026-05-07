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Futebol Internacional

Barcelona pode gastar mais de R$ 150 milhões em bônus por título espanhol

Jogadores do elenco receberiam até 1,5 milhão caso equipe confirme conquista da La Liga

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Jogadores do Barcelona podem receber bônus de mais de R$ 150 milhões pelo título da La LigaJogadores do Barcelona podem receber bônus de mais de R$ 150 milhões pelo título da La Liga - Foto: Josep Lago/AFP

O FC Barcelona já começou a calcular o impacto financeiro de uma possível conquista da La Liga. Caso confirme matematicamente o título nas próximas rodadas, o clube catalão terá de desembolsar cifras milionárias em bônus previstos nos contratos dos jogadores e da comissão técnica.

Segundo informações divulgadas pelo podcast Barça Reservat, da Catalunya Ràdio, os atletas possuem cláusulas específicas de premiação ligadas ao desempenho esportivo, principalmente relacionadas à conquista da La Liga e da Uefa Champions League.

Os bônus variam conforme o salário e o peso de cada jogador no elenco. Os atletas menos remunerados receberiam cerca de € 500 mil — aproximadamente R$ 3,1 milhões. Já os jogadores com maiores vencimentos poderiam embolsar até € 1,5 milhão, o equivalente a cerca de R$ 9,4 milhões.

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Com o elenco principal formado por 23 atletas, o custo total da premiação pode alcançar entre € 22 milhões e € 23 milhões — algo entre R$ 138 milhões e R$ 144 milhões.

A possibilidade de um desembolso tão alto reforça o tamanho da aposta esportiva feita pelo Barcelona nesta temporada sob comando de Hansi Flick. Mesmo enfrentando dificuldades financeiras e convivendo com regras rígidas do fair play financeiro espanhol, o clube manteve contratos com premiações robustas atreladas à conquista de títulos.

A UEFA Champions League representa um patamar ainda mais elevado de bonificação. Segundo a imprensa catalã, existem cláusulas específicas para o caso de uma temporada com dobradinha de La Liga e Champions, cenário que aumentaria ainda mais os pagamentos internos. O sonho europeu, porém, acabou antes da decisão continental.

Já a Supercopa da Espanha, conquistada pelo Barcelona em Jeddah no início da temporada, normalmente não entra automaticamente nos contratos dos jogadores. Nesses casos, os valores costumam ser negociados separadamente entre diretoria e elenco.

A expectativa dentro do clube é que o título espanhol possa ser confirmado já no clássico contra o Real Madrid, em uma partida que pode valer não apenas a taça, mas também um dos maiores pagamentos de bônus da história recente do Barça.

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