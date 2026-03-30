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BARCELONA Barcelona pode receber até R$ 872 mil da Fifa por lesão de Raphinha, diz jornal Brasileiro deve ficar cinco semanas fora após problema em amistoso

O Barcelona deverá ser compensado financeiramente pela Fifa após a lesão de Raphinha, sofrida durante amistoso da Seleção Brasileira contra a França. O atacante teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e deve ficar afastado por cerca de cinco semanas.

Como o período de recuperação ultrapassa os 28 dias exigidos pelo Programa de Proteção de Clubes da Fifa, o clube espanhol tem direito à indenização, afirma o jornal Sport. O mecanismo prevê pagamento diário de cerca de 20.548 euros (R$ 124,5 mil) a partir do 29º dia de afastamento, com teto de 7,5 milhões de euros (R$ 45,4 milhões) por lesão.

Com a previsão de cinco semanas fora, o Barcelona pode receber aproximadamente 143.836 euros (R$ 872 mil) — valor que ameniza o impacto financeiro, mas está longe de compensar perdas maiores em casos de lesões prolongadas.

O principal prejuízo, porém, é esportivo. Raphinha deve desfalcar o time em até cinco partidas de La Liga e pode ficar fora do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA contra o Atlético de Madrid.

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