Barcelona pode ser banido da Liga dos Campeões após ser acusado de supostamente subornar árbitros

Os ex-presidentes do Barcelona Maria Bartomeu e Sandro Rosell foram acusados, juntamente com Maria Enruquez Negreira e seu filho Javier Enriquez Romero. O caso refere-se aos R$ 38,5 milhões em pagamentos a Negreira – ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros, entre 2001 e 2018.

Os campeões da LaLiga são acusados de violar uma lei que proíbe os dirigentes de receberem recompensas pelo desempenho de funções públicas. O Supremo Tribunal Federal da Espanha classificou Negreira como pessoa física que exercia função pública.

As acusações alegam que Negreira recebeu dinheiro através de uma empresa de fachada criada pelo ex-diretor do Barcelona, Josep Contreras, que também foi indiciado por ganhar 50% de comissão por esta transação.

O ex-árbitro Alberto Gimenez também acusou Negreira de rotulá-lo de “galinha” em uma “reunião secreta de manipulação de resultados”.

Ele disse à Rádio Marca: "Negreira me pressionou. Ele se encontrou com outros árbitros e me disse: 'Ei, galinha, cuidado com o que você fala na televisão. Você já me entende. Cuidado'.

“Existe uma fórmula para consertar partidas. É uma armadilha tola: sou amigo de ‘tal e tal’ que vai te apoiar, você me dá tanto e eu vou consertar para você. Se o resultado for negativo, o dinheiro é devolvido. Se ele ganhar, fica marcado para o resto da vida. Se perder e devolver o dinheiro, tem outra chance.", revelou o ex-árbitro

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, já havia exigido explicações ao presidente do Barça, Joan Laporta.

O vice-presidente do clube, Rafael Yuste, afirmou então que havia contratado um escritório de advocacia para iniciar uma investigação. Yuste também alegou que os pagamentos à empresa Dasnil, de Negreira, terminaram em 2018.

Uma das possíveis punições para o Barcelona inclui a suspensão da Liga dos Campeões.

A equipe catalã não vence a competição desde 2015 e foi eliminada na fase de grupos em cada uma das últimas duas temporadas.



