Barcelona pode ser punido pela Uefa e ter elenco reduzido na próxima Champions League; entenda

O Barcelona está sob risco de sofrer sanções da Uefa por descumprir, pelo segundo ano consecutivo, as regras do Fair Play Financeiro da entidade. Segundo o jornal inglês The Times, a punição pode incluir desde a limitação no número de jogadores inscritos na Liga dos Campeões da próxima temporada até perda de pontos na competição europeia.

Ainda de acordo com o The Times, Chelsea e Aston Villa também estariam na mira da Uefa por irregularidades semelhantes. No entanto, como se trata da primeira infração cometida por esses clubes, eventuais penalizações seriam mais brandas.

A situação do Barcelona, porém, é mais delicada. Em outubro do ano passado, o clube catalão perdeu um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra uma multa de 500 mil euros aplicada pela Uefa por ter declarado incorretamente seus lucros. Na época, o TAS manteve a penalidade e deixou um alerta: uma reincidência resultaria em punições mais severas.

“A CFCB (Junta de Controle Financeiro de Clubes) destaca que uma infração semelhante por parte do clube no processo de monitoramento da temporada 2023/24 constituiria um caso de reincidência e levaria à imposição de uma medida disciplinar mais severa ao FC Barcelona”, dizia a decisão do TAS.

A nova infração mencionada pelo jornal britânico confirmaria esse cenário. A Uefa deve oficializar nas próximas semanas a lista de clubes que violaram os parâmetros financeiros estabelecidos pelo Comitê de Controle Financeiro de Clubes (CFCB), braço da entidade que fiscaliza a saúde econômica dos participantes das competições europeias.

