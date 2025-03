A- A+

la liga Barcelona, Real e Atlético de Madrid: veja como está briga entre os três clubes pelo Espanhol Com a classificação de Real e Barça e a eliminação do Atlético na Champions League, as atenções dos clubes se voltam novamente para La Liga

Com a classificação de Real Madrid e Barcelona e a eliminação do Atlético de Madrid na Champions League, esta semana, as atenções dos clubes se voltam novamente para a briga pelo título do Campeonato Espanhol.



Uma disputa acirrada, com o trio embolado no topo da tabela: Barça é o líder com 57 pontos, mesmo número do Real, que está em segundo lugar com um jogo a mais; e o Atlético aparece em terceiro, com 56.

O panorama faz do Atlético x Barcelona deste domingo (às 17h de Brasília, com transmissão do Disney+) uma partida chave na corrida pelo troféu.



Os comandados de Hansi Flick, com um jogo a menos, são os únicos que não dependem do tropeço dos adversários para serem campeões.

Já o time de Diego Simeone tem que vencer e torcer contra o Real (que pega o Villarreal neste sábado (15), às 14h30 de Brasília, também com transmissão do Disney+) para assumir a liderança. Se perder, fica em situação difícil na disputa.

O Real, além de precisar vencer todos os seus jogos, incluindo o confronto direto que vai ter com o Barcelona no mês de maio, precisa que a equipe da Catalunha perca pontos em pelo menos uma rodada para ter chance de conquistar o Espanhol.

Confira as partidas que cada equipe ainda tem até o fim da competição:

Barcelona

Osasuna* (C)

Atlético de Madrid (F)

Girona (C)

Betis (C)

Leganés (F)

Celta de Vigo (C)

Mallorca (C)

Real Valladolid (F)

Barcelona (C)

Espanyol (F)

Villarreal (C)

Athletic Bilbao (F)

*jogo atrasado

Real Madrid

Leganés (C)

Valencia (C)

Alavés (F)

Athletic Bilbao (C)

Getafe (F)

Celta de Vigo (C)

Barcelona (F)

Mallorca (C)

Sevilla (F)

Real Sociedad (F)



Atlético de Madrid

Barcelona (C)

Espanyol (F)

Sevilla (F)

Real Valladolid (C)

Las Palmas (F)

Rayo Vallecano (C)

Alavés (F)

Real Sociedad (C)

Osasuna (F)

Real Betis (C)

Girona (F)

