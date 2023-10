A- A+

Campeonato espanhol Barcelona recebe líder Real Madrid no jogo mais esperado da 11ª rodada do campeonato espanhol Este será o primeiro 'El Clásico' da temporada 2023/2024. Confira a lista dos demais jogos da rodada da La Liga

O Real Madrid visita o Barcelona no próximo sábado (28) em defesa da liderança que os catalães almejam, pela 11ª rodada do campeonato espanhol, com o Girona (2º) acompanhando de perto o duelo na capital catalã.

A equipe 'merengue' lidera a LaLiga com um ponto de vantagem sobre o Barça, terceiro colocado, que chega ao dérbi com a esperança de recuperar alguns de seus jogadores lesionados.

Peças importantes como Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri e Frenkie de Jong não estiveram presentes na quarta-feira na vitória sobre o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões (2-1).

O sempre quente 'Clásico' espanhol surge em meio à polêmica das últimas semanas devido às reclamações do Real Madrid sobre a arbitragem e aos vídeos televisivos do clube merengue sobre os árbitros que apitam suas partidas.

"Tenho confiança nos árbitros, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, na terça-feira (24), antes da vitória sobre o Sporting Braga na Liga dos Campeões.

Xavi defende árbitros



“É um momento do futebol espanhol um pouco especial, é um momento especial que até que seja esclarecido haverá este tipo de problema", acrescentou o treinador italiano em referência ao chamado 'caso Negreira', em que alegava pagamentos do Barcelona a empresas de um ex-oficial de arbitragem.

"Não gosto que eles (árbitros) sejam pressionados. É um trabalho muito difícil. Eles cometem erros, às vezes a favor, às vezes contra. Temos que ajudá-los", disse por sua vez o técnico do Barça, Xavi Hernández, na terça-feira, em referência a essas reclamações.

O duelo se configura como um confronto pela liderança do campeonato, com a 'permissão' do Girona, segundo colocado, empatado em pontos com o Real Madrid, que pode dormir como líder isolado na sexta-feira caso vença o Celta na partida que abrirá a rodada.

A equipe galega tentará somar alguns pontos que a tirem da zona de rebaixamento contra o time revelação da temporada.

Já o Atlético de Madrid recebe o Alavés no domingo e vai lutar para subir ao 'pódio' do campeonato.

Programação da 11ª rodada do campeonato espanhol (horário de Brasília):

Sexta-feira:

(19h00) Girona - Celta

Sábado:

(12h00) Almería - Las Palmas

(14h15) FC Barcelona - Real Madrid

(16h30) Mallorca - Getafe

(19h00) Cádiz - Sevilla FC

Domingo:

(13h00) Betis - Osasuna

(15h15) Rayo Vallecano - Real Sociedad

(17h30) Athletic de Bilbao - Valencia

(20h00) Atlético de Madrid - Alavés

