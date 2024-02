A- A+

Futebol Barcelona recorre ao TAS para cobrar dívida do Zenit por brasileiro Malcom; entenda Jogador chegou em 2019 ao time russo, por onde atuaria até se transferir para o Al-Hilal

O Barcelona entrou com uma ação junto ao Tribunal Arbitral do Esporte contra o Zenit, da Rússia, cobrando o clube por uma dívida referente às negociações entre os times pelo brasileiro Malcom. Os espanhóis querem receber um valor referente à classificação dos russos para a Liga dos Campeões 2022-2023, como estava previsto em contrato.

O Zenit, no entanto, acabaria excluído da competição europeia por conta da invasão feita pela Rússia na vizinha Ucrânia, em fevereiro de 2022. Por conta disso, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a própria Fifa teria liberado o clube russo de realizar o pagamento.

De acordo com a publicação, a decisão é do juiz Thulaganyo Gaoshubelwe, determinando “que o Zenit não deveria ser obrigado a ‘partilhar um benefício econômico que nunca obteve’” e acrescentando que “a guerra na Ucrânia foi um acontecimento ‘não diretamente atribuível ao Zenit’”.

A cláusula referente a esse valor era ativada toda vez que o clube russo se classificasse para a competição continental, desde que Malcom atuasse no mínimo em 50% das partidas do Campeonato Russo do ano anterior.

Ainda segundo o Mundo Deportivo, o Tribunal Arbitral do Esporte anunciou nesta quarta-feira que marcou uma audiência para o dia 22 de março “para resolver o litígio”.

Depois da passagem pelo futebol russo, Malcom seria vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, no meio do ano passado, se juntando a uma leva de jogadores que chegaram ao clube (e a outros do país) para a temporada, como Neymar, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinković-Savić.

