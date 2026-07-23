Barcelona reforça ataque e anuncia a contratação de Adeyemi: "Melhor clube do mundo"

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A torcida do Barcelona ganhou um presente da diretoria catalã nesta quinta-feira. Disposto a fortalecer ainda mais o seu elenco para manter a hegemonia nacional, o clube catalão anunciou a contratação de Karim Adeyemi, de 24 anos, ex-Borussia Dortmund.



Jogador veloz e boa finalização, o reforço chega após cumprir quatro temporadas no clube alemão e assinou vínculo até 2031. Na Espanha, ele chega para trabalhar novamente com o treinador Hansi Flick, que já o convocou para defender a seleção da Alemanha.



"Essa é a principal razão pela qual estou aqui", disse o jogador sobre a confiança no atual comandante. "Conversei muito com o Flick e sei que ele confia em mim. Ele me disse do que precisava e estou aqui pronto para ajudar a equipe a atingir os seus objetivos", afirmou Adeyemi em sua apresentação.





Ele comentou ainda sobre os objetivos que têm com a vinda para o futebol espanhol e colocou o Barcelona na mais alta prateleira entre as equipes da Europa. "As expectativas são muito altas. Acho que vim para o melhor clube do mundo, o maior. O Barcelona é histórico e desde pequeno me lembro do clube com jogadores incríveis."



Lamine Yamal também entrou na pauta de perguntas ao reforço. "Não o conheço pessoalmente, mas as suas atuações falam por si. É um jogador incrível e espero ter uma ótima conexão com ele", disse Adeyemi que se colocou à disposição para atuar onde Flick determinar. "Eu me sinto à vontade em qualquer posição do ataque", declarou.



A chegada de Adeyemi marca uma reformulação no setor ofensivo da equipe azul e grená, já que Robert Lewandowski, Ansu Fati e Rashford deixaram o clube. Antes de sua chegada, o Barcelona anunciou também a vinda do atacante Anthony Gordon.

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