Barcelona renova contrato com F1 até 2032 e alternará com Spa-Francorchamps
O Circuito de Barcelona-Catalunha permanecerá no calendário da Fórmula 1 até 2032, embora em anos alternados, após um acordo assinado com a Formula One Management (FOM), anunciou a organizadora da competição nesta segunda-feira (16).
"A F1 anuncia uma extensão plurianual do contrato com o Circuito de Barcelona-Catalunha para sediar um Grande Prêmio em 2028, 2030 e 2032, além do evento programado para 2026", afirmou a empresa em um comunicado.
As corridas de Barcelona serão alternadas no calendário com o Grande Prêmio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, que acontecerá nos anos de 2026, 2027, 2029 e 2031, concluiu o comunicado.
“Barcelona é uma cidade incrível, e os fãs sempre nos recebem com tanta paixão, por isso estou muito feliz que continuaremos correndo no Circuito de Barcelona-Catalunha por muitos anos mais”, disse Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1.
Segundo os organizadores, a expansão é resultado de investimentos significativos no circuito nos últimos anos, incluindo a construção do Circuit Rooftop, um novo espaço com vista para as curvas 9, 10 e 11 e para a entrada da reta principal, além da instalação de painéis solares ao redor de todo o traçado.
"A equipe investiu muito no circuito e organizou festivais fantásticos para os fãs nos últimos anos, então estamos ansiosos para ver como eles continuarão a desenvolver a experiência, tanto para os espectadores quanto para a cidade como um todo", enfatizou Domenicali.
A partir de 2026, com a estreia de Madri na competição, o circuito catalão passará a se chamar Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, nome que manterá nos próximos anos.
O circuito catalão foi construído em 1991 para os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992 e se destaca pela combinação de curvas de alta e baixa velocidade.