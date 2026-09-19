Barcelona encaminha renovação de Raphinha até 2030
O anúncio ocorre um dia depois de Raphinha ter manifestado seu desejo seguir no clube após o fim de seu atual vínculo
O diretor esportivo do Barcelona, o ex-meia luso-brasileiro Deco, anunciou neste sábado (19) que o clube tem a renovação do atacante Raphinha até 2030 "bastante encaminhada".
"Ele estará conosco pelos próximos quatro anos", disse o dirigente na Assembleia Geral de sócios do clube catalão.
"Restam questões administrativas que vamos tratar nesta semana", acrescentou Deco, que também anunciou a renovação do meio-campista Marc Bernal e do lateral-direito Xavi Espart.
Nestes dois casos, o diretor não detalhou até quando os novos contratos serão prorrogados.
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O anúncio ocorre um dia depois de Raphinha, que tem contrato com o Barça até 2028, ter manifestado seu desejo seguir no clube após o fim de seu atual vínculo.
"Sim, pretendo renovar. Quando renovei meu contrato, foi até 2028 com a ideia de que teria 30 ou 31 anos e não sabia como chegaria a essa idade", afirmou o jogador em entrevista à emissora catalã RAC1.
"Mas, pela forma como comecei a temporada, sinto que ainda tenho alguns anos pela frente e ficaria muito feliz em poder prorrogar meu contrato e, quem sabe, encerrar minha carreira aqui, sem ter que ir para outro lugar", acrescentou.
Raphinha está sendo o jogador mais decisivo do Barcelona neste início de temporada, com 11 gols marcados em seis jogos, cinco do Campeonato Espanhol e um da Liga dos Campeões.