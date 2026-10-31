Barcelona retoma série de goleadas ao fazer 6 a 1 sobre o Alavés com 2 de Raphinha

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O Barcelona retomou sua série de goleadas após o baque sofrido com duas derrotas consecutivas, para o Paris Saint-Germain na Champions League e o Real Mardi no El Clásico, ao derrotar o Alavés por 6 a 1 neste sábado no Spotify Camp Nou pela 11ª rodada de LaLiga. Artilheiro do campeonato, o brasileiro Raphinha marcou duas vezes e chegou aos 15.



O Barcelona, que chegou a perder momentaneamente a liderança do Espanhol com vitória mais cedo do Atlético de Madrid sobre o Levante por 2 a 0, voltou ao topo com 30 pontos, dois a mais do que o time da capital. O Real Madrid é o terceiro, com 24, e enfrenta o Racing Santander neste domingo. O Alavés estacionou nos 12 pontos.





Até a derrota para PSG em Paris em 20 de setembro, o time de Hansi Flick acumulava 11 vitórias em 11 partidas com 48 gols marcados, média superior a 4,3 por partida. Contra o bicampeão europeu e o arquirrival, a produção ofensiva do Barcelona, como previsto, arrefeceu, mas novamente contra um adversário claramente inferior tecnicamente os gols voltaram a aparecer em profusão.



Diante de sua torcida, o Barcelona iniciou o confronto com o Alavés com uma intensa movimentação e o primeiro gol não demorou Aos 6, Pedri acionou Fermín, que cruzou pela esquerda. Raphinha, como centroavante, apareceu pelo centro da área e finalizou sem chance para o goleiro Sivera.



O Barcelona rondava o gol do Alavés e terminou a primeira etapa com 4 a 0, gols de Fermín, o segundo de Raphinha após nova assistência de Fermín e Lamine Yamal. O time da casa só não foi para o vestiário com vantagem maior por desperdiçar muitas chances. O Alavés até teve algumas oportunidades para marcar, mas parou no goleiro Joan Garcia.



Com a vitória assegurada, o Barcelona voltou para a segunda etapa tocando bem a bola e buscando mais gols. Aos 16, Raphinha foi aplaudido de pé ao ser substituído pelo compatriota Gabriel Jesus. E foi o brasileiro quem deu a assistência, dois minutos depois, para Yamal marcar seu segundo e o quinto do Barcelona com uma cavadinha para superar Sivera. Foi o décimo gol no Espanhol do atacante de 19 anos, que só está atrás de Raphinha (15) e Mbappé (11), do Real Madrid, na lista de artilheiros.



O sexto gol o Barcelona também foi de cavadinha, mas do inglês Gordon, que havia entrado pouco minutos antes no lugar de Yamal, após assistência de Rodri. O Alavés conseguiu marcar seu único gol com Mariano Diaz, aproveitando recuo mal feito de Rodri.



Na próxima rodada de LaLiga, o Barcelona tem um confronto direto pela liderança do campeonato e enfrenta o Atlético de Madrid no estádio do adversário no domingo (8). Antes, recebe o Aston Villa, da Inglaterra, pela Champions League, na terça-feira. O Alavés busca a reabilitação contra o Sevilla, no domingo.

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