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ESPANHA Barcelona aumenta proposta por Rodri para R$ 420 milhões e espera fechar contratação, diz jornal Catalães chegam aos 70 milhões na terceira investida pelo espanhol e preparam contrato de quatro temporadas

O Barcelona deu mais um passo para tentar contratar Rodri. Depois de ter duas ofertas recusadas pelo Manchester City, o clube catalão apresentou uma terceira proposta pelo meio-campista espanhol, desta vez superior a € 70 milhões (cerca de R$ 420 milhões).



A expectativa nos bastidores do Barça é que o novo valor seja suficiente para finalmente concluir a transferência.



Segundo o jornal espanhol Marca, a negociação está em seu momento mais avançado. A nova oferta supera também a marca de 60 milhões de libras e foi apresentada aos dirigentes Ferran Soriano e Hugo Viana, responsáveis no Manchester City pelas conversas envolvendo o capitão da seleção espanhola.





O Barcelona aumentou consideravelmente o investimento desde o início das tratativas. A primeira proposta foi de € 45 milhões (R$ 270 milhões). Depois, os catalães elevaram a oferta para aproximadamente € 60 milhões (R$ 360 milhões). Agora, chegaram à casa dos € 70 milhões (R$ 420 milhões).

Nos bastidores, a diretoria catalã vinha pedindo “tranquilidade” às pessoas próximas ao jogador por acreditar que o acordo seria alcançado. A resistência do City, porém, obrigou o Barcelona a aumentar pela segunda vez a quantia colocada na mesa.

A expectativa é que a terceira proposta seja definitiva.

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