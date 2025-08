Barcelona se irrita e abre processo disciplinar após recusa de Ter Stegen em liberar laudo médico

A- A+

O ambiente no Barcelona, que já era de tensão por conta dos ajustes financeiros e da temporada que se aproxima, ficou ainda mais conturbado após uma atitude inesperada do goleiro e capitão Marc-André ter Stegen.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o alemão se recusou a assinar o termo de consentimento necessário para que seu prontuário médico fosse encaminhado à comissão da LaLiga — condição indispensável para que a entidade avalie e valide sua lesão como de longa duração.

Com isso, o clube fica impedido de usar parte do salário do jogador como margem no fair play financeiro e, assim, registrar o goleiro Joan García, reforço desejado por Hansi Flick para a temporada.

A decisão foi encarada pela cúpula como uma verdadeira bomba, especialmente porque já havia sido sinalizado internamente que esse seria o caminho mais viável para abrir espaço na folha salarial.

A notícia da recusa pegou os dirigentes de surpresa na volta da excursão pela Coreia do Sul. Mesmo com sinais de que a situação poderia se complicar, ninguém esperava que Ter Stegen realmente batesse o pé. A diretoria — liderada por Laporta — está profundamente irritada com o que vê como um ato de afronta e falta de compromisso com o clube.

O comportamento do goleiro, aliás, é considerado inédito nos bastidores da LaLiga. Nunca antes um atleta se recusou a cooperar em um caso de lesão de longa duração, o que aumenta o desconforto interno.

Mesmo assim, o Barcelona ainda aposta em uma possível mudança de postura. Uma reunião com o jogador está agendada para hoje ou amanhã, e será determinante para os próximos passos.

Caso não haja recuo, o clube acionará imediatamente seus serviços jurídicos para abrir um processo disciplinar, além de comunicar oficialmente à LaLiga sobre o impasse.

Além do problema com a inscrição de reforços, a crise também afeta o vestiário. A recusa de Ter Stegen levanta dúvidas sobre sua permanência como capitão.

Embora muitos companheiros de equipe tenham manifestado apoio durante a turnê asiática, o clube considera que talvez seja hora de repensar a faixa.

