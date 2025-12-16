Barcelona sofre diante de rival da 3ª Divisão, mas se classifica para as oitavas na Copa do Rei
Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín
Com um time misto, o Barcelona sofreu para derrotar o Guadalajara, por 2 a 0, nesta terça-feira, e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín, totalmente lotado com a presença de 8,5 mil torcedores.
Contra um time da terceira divisão espanhola, o Barcelona não demonstrou motivação e entusiasmo para buscar um resultado mais tranquilo. O primeiro gol só saiu aos 31 minutos da etapa final, após cruzamento de De Jong, que encontrou a cabeçada de Christensen. A bola ainda esvalou em Martinez e 'matou' o goleiro Vicente.
Leia também
• Uniforme do Barcelona rasgado de Maradona bate recorde e é vendido por mais de R$ 700 mil em leilão
• Barcelona vence Osasuna com 2 gols de Raphinha e coloca pressão no Real Madrid em LaLiga
A definição da vaga só veio aos 45 minutos. Lamine Yamal fez belo lançamento no meio da zaga do Guadalajara e achou Rashford, que driblou o goleiro antes de fazer 2 a 0.
Demais resultados
Deportivo La Coruña 1 x 0 Mallorca
Elbar 0 x 1 Elche
CD Eldense 1 x 2 Real Sociedad
Sporting Gijón 0 x 2 Valencia.