Espanha Barcelona sofre mas vence Cádiz (2-0) com gols de Pedri e Ferran Torres no fim Os gols de Pedri (82') e Ferran Torres (90+3') deram ao Barça a primeira vitória nesta temporada

O Barcelona venceu o Cádiz por 2 a 0 neste domingo em um jogo difícil em sua estreia na liga nesta temporada em sua nova casa, o Estádio Olímpico de Montjuic, pela segunda rodada de LaLiga.

Os gols de Pedri (82') e Ferran Torres (90+3') deram ao Barça a primeira vitória nesta temporada, para tentar ficar perto do Real Madrid, que lidera depois de vencer o Almería por 3 a 1 no sábado.

O Barça teve domínio claro diante do Cádiz que se fechava atrás e procurava as suas chances no contra-ataque e nas bolas longas à procura dos seus atacantes.

"Sofremos outra vez, mas vencemos, o que foi o mais importante para ganhar confiança", disse Frenkie de Jong ao Movistar+ após o jogo.

O Barça parecia não encontrar o caminho para o gol até que na reta final Pedri apareceu para finalizar um passe de Ilkay Gundogan (82') na saída de Ledesma.

O gol trouxe tranquilidade à equipe catalã, que começou a chegar com mais perigo, aproveitando s espaços deixados pelo Cádiz que partiu desesperadamente à procura do empate.

O Barcelona ainda aumentou quando Ferran Torres, que havia acabado de entrar no lugar de Lamal (85'), partiu em velocidade e superou o goleiro do Cádiz no mano a mano (90+3').

Foi a gota d'água para a equipe andaluza diante do Barça, que com esta vitória entrou no grupo dos quatro primeiros colocados, após o tropeço na primeira rodada fora de casa contra o Getafe.

Também neste domingo o Getafe perdeu por 3 a 0 para o Girona, que conseguiu sua primeira vitória da temporada com dois gols do uruguaio Cristhian Stuani (55' e 65') e um do venezuelano Yangel Herrera, que abriu o placar (12').

--- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Mallorca - Villarreal 0 - 1

Valencia - Las Palmas 1 - 0

- Sábado:

Real Sociedad - Celta Vigo 1 - 1

Almería - Real Madrid 1 - 3

Osasuna - Athletic Bilbao 0 - 2

- Domingo:

Girona - Getafe 3 - 0

Barcelona - Cádiz 2 - 0

Betis - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(14h00) Alavés - Sevilla

(16h30) Granada - Rayo Vallecano

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 6 2 2 0 0 5 1 4

2. Valencia 6 2 2 0 0 3 1 2

3. Girona 4 2 1 1 0 4 1 3

4. Barcelona 4 2 1 1 0 2 0 2

5. Atlético de Madrid 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2

7. Betis 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Athletic Bilbao 3 2 1 0 1 2 2 0

. Osasuna 3 2 1 0 1 2 2 0

. Villarreal 3 2 1 0 1 2 2 0

11. Cádiz 3 2 1 0 1 1 2 -1

12. Real Sociedad 2 2 0 2 0 2 2 0

13. Mallorca 1 2 0 1 1 1 2 -1

. Las Palmas 1 2 0 1 1 1 2 -1

15. Celta Vigo 1 2 0 1 1 1 3 -2

16. Getafe 1 2 0 1 1 0 3 -3

17. Sevilla 0 1 0 0 1 1 2 -1

18. Alavés 0 1 0 0 1 0 1 -1

19. Granada 0 1 0 0 1 1 3 -2

20. Almería 0 2 0 0 2 1 5 -4

