A- A+

Futebol Barcelona suspende amistoso com Juventus devido a surto de gastroenterite no elenco O Barcelona cancelou o amistoso que faria neste sábado (22) contra a Juventus, o primeiro de sua pré-temporada nos Estados Unidos, devido a uma gastroenterite viral que afeta boa parte de seus jogadores.

O duelo, agendado para a tarde deste sábado em Santa Clara (Califórnia), "foi suspenso. Uma parte importante do elenco do Barça foi afetada por uma gastroenterite viral", informou o time espanhol em um breve comunicado divulgado a nove horas do jogo.

A partida aconteceria no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, da NFL, com capacidade para 68.500 espectadores, e foi escolhido para inaugurar a chamada Soccer Champions Tour, uma excursão de da qual participam seis das principais equipes europeias.

O Barcelona, concentrado em Los Angeles, na Califórnia, desde a última quarta-feira, não deu detalhes sobre o número de jogadores afetados pelo vírus.

Segundo a imprensa espanhola, o zagueiro francês Jules Koundé e o jovem lateral Alejandro Balde, que não treinaram no mesmo ritmo que seus companheiros nos últimos dias, fariam parte de um grupo de 12 a 15 jogadores afetados, além de um membro da comissão técnica.

O Barcelona planejava fazer o voo de pouco mais de uma hora entre Los Angeles e a baía de São Francisco, onde fica Santa Clara, na manhã deste sábado e voltar à noite.

Antes do jogo, membros da diretoria iriam participar de um evento turístico e de um encontro com representantes do importante setor tecnológico da região.

A Juventus, por sua vez, já havia viajado para Santa Clara e treinou no gramado do Levi's Stadium na tarde deste sábado.

O Barcelona tem mais três jogos agendados nos Estados Unidos, começando com um duelo contra o Arsenal na quarta-feira no novo SoFi Stadium, em Los Angeles, considerado o estádio mais caro do mundo com um custo de mais de US$ 5 bilhões.

No dia 29 de julho enfrentará o Real Madrid em um novo clássico espanhol no exterior e encerrará a turnê no dia 1º de agosto contra o Milan em Las Vegas (Nevada).

Esta semana a equipe comandada pelo técnico Xavi Hernández realizou quatro treinos nas instalações do Memorial Coliseum, perto do centro de Los Angeles, sob temperaturas que ultrapassam os 30ºC.

Antes, o atual campeão espanhol havia iniciado a pré-temporada com uma semana de trabalho em Barcelona.

Veja também

COPA DO MUNDO Pia Sundhage e Brasil lutam por um objetivo comum: o inédito título da Copa Feminina