Barcelona usará logo dos Rolling Stones na camisa em clássico contra Real Madrid

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (19) que usará a logo da banda Rolling Stones em sua camisa no clássico contra o Real Madrid, no dia 28 de outubro, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.

O emblema do grupo britânico substituirá a marca da plataforma de streaming musical Spotify, patrocinador master do Barça desde 2022, também na camisa do time feminino no clássico de 19 de novembro, acrescentou o clube catalão em um comunicado.

No ano passado, os 'blaugrana' já tinham usado em sua camisa o desenho de uma coruja, logo do rapper canadense Drake, e uma estampa com o nome "Motomami", título do último álbum da cantora espanhola Rosalía.

Esta ação publicitária está prevista no acordo com a Spotify, que inclui o patrocínio do time masculino e feminino, assim como os 'naming rights' de seu estádio, que passou a se chamar "Spotify Camp Nou".

O valor do acordo não foi revelado por nenhuma das partes em seu anúncio, mas segundo a imprensa espanhola seria de 435 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões na cotação atual).

