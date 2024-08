A- A+

Campeonato espanol Barcelona faz 7 a 0 no Valladolid com hat-trick de Raphinha, e dispara na ponta do Espanhol Com impressionantes 12 pontos nos quatro jogos disputados até o momento, o Barcelona já abriu sete do seu principal concorrente ao título, o Real Madrid

O Barcelona deu mostras de que é sim um dos fortes candidatos ao título do Campeonato Espanhol. Neste sábado (31), com direito a hat-trick do atacante brasileiro Raphinha, que fez um de seus melhores jogos com a camisa da equipe catalã, o time do técnico Hansi Flick goleou o Valladolid por 7 a 0, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela quarta rodada. De quebra, disparou na liderança da competição.

Com impressionantes 12 pontos nos quatro jogos disputados até o momento, o Barcelona já abriu sete do seu principal concorrente ao título, o Real Madrid, que entra em campo no domingo, diante do Betis. Além disso, é o único time com 100% de aproveitamento. Já o Valladolid ficou com quatro pontos, no meio da tabela de classificação.

Raphinha foi o principal destaque do Barcelona na partida. O atacante marcou três gols e deu duas assistências, uma atuação de gala neste sábado, que contou também com Dani Olmo, o novo reforço do time na temporada, balançando as redes pela primeira vez pela equipe titular. Ele iniciou a partida como titular.

Com um poderio ofensivo formado por Dani Olmo, Raphinha, Lamine Yamal e Lewandowski, o Barcelona atropelou o Valladolid do início ao fim e não deixou o adversário respirar em nenhum minuto dentro da partida. Logo no início do jogo, o Barça chegou a colocar uma bola na trave, com o craque espanhol, que também teve um gol anulado.

Coube a Raphinha abrir o caminho da goleada. Aos 19, ele recebeu belo cruzamento de Cubarsí, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Hein para fazer 1 a 0, com direito à dancinha. Aos 23, Lewandowski fez o segundo. Lamine Yamal achou o artilheiro livre dentro da área. Ele dominou e chutou rasteiro para ampliar.

O Barcelona continuou implacável. Fez o terceiro aos 46. Após cobrança de escanteio de Raphinha, Koundé acertou um bonito chute, de pé direito, no ângulo. Do lado do Valladolid, apenas uma chance de perigo, no arremate de Moro para a defesa de Ter Stegen.

O segundo tempo foi um massacre. O time voltou pressionando desde o início diante de um rival que tentou se defender como pôde. Aos 18, Raphinha pegou a sobra, após tentativa de Lewandowski, e fez mais um. O hat-trick foi aos 26. Lamine Yamal puxou o contra-ataque e colocou o brasileiro para correr e fazer o quinto da equipe catalã.

Em vantagem, o técnico Hansi Flick, que substituiu o ídolo Xavi, passou a rodar o elenco, que ganhou ainda mais gás na reta final Aos 37, Dani Olmo fez fila na defesa adversária, invadiu a área, e fez um golaço, o seu primeiro pelo Barcelona, logo em sua estreia como titular.

A goleada foi selada aos 39, quando Raphinha disparou pela esquerda e cruzou rasteiro para Ferrán Torres dar números finais ao embate. Eric García ainda teve a chance de fazer o oitavo, mas a defesa afastou no momento certo.

Querendo continuar com 100% de aproveitamento para disparar ainda mais na liderança, o Barcelona volta a campo no dia 15 de setembro, sábado, para enfrentar o Girona, no Montilivi. No mesmo dia, o Valladolid visita o Celta Vigo. A rodada ainda será desmembrada pela La Liga.



