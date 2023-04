A- A+

LA LIGA Barcelona vence Atlético de Madrid e segue disparado na liderança do Espanhol Úniico gol do jogo foi marcado por Ferran Torres

O Barcelona venceu por 1 a 0 o Atlético de Madrid (3º), neste domingo, pela 30ª rodada da LaLiga, e deu um importante passo rumo ao título, ao manter a vantagem de onze pontos sobre o Real Madrid (2º) no momento em que restam oito jogos para o fim do campeonato.

No Camp Nou, o Barça marcou o gol da vitória com um chute na área de Ferran Torres (44') após uma assistência de Raphinha, lançado pelo uruguaio Ronald Araujo.

O Real Madrid, mais focado nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Manchester City e na final da Copa do Rei contra o Osasuna, fez sua parte no sábado com uma vitória por 2 a 0 sobre o Celta de Vigo (12º).



Depois de três jogos sem vitórias no campeonato, a equipe comandada por Xavi Hernández voltou a vencer da forma que mais gosta nesta temporada, com um 1 a 0.

O gol foi uma libertação para Torres, titular nesta partida apesar dos seus números fracos, com apenas um gol contando todas as competições desde o dia 1º de novembro, na goleada de 4 a 0 sobre o Elche no dia 1º de abril, no seu último jogo como titular.

No Atlético, o clima foi de decepção. "O sentimento não é muito bom, não jogamos muito mal no primeiro tempo, acho que muito bem, mas eles marcaram o gol no último minuto antes do intervalo e no segundo tivemos chances", resumiu o goleiro rojiblanco Jan Oblak.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Valencia (18º) deu um importantíssimo passo rumo à permanência na primeira divisão ao vencer o lanterna Elche (20º) por 2 a 0 com gols de Samuel Lino (19') e Gonzalo Verdú contra (42').

