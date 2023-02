A- A+

La Liga Barcelona vence Betis e aumenta vantagem na liderança do Espanhol Equipe catalã abre oito pontos de vantagem para o Real Madrid

O Barcelona venceu, nesta quarta-feira, o Betis, por 2x1, em jogo adiado da 17ª rodada do campeonato, e se consolidou ainda mais na liderança do campeonato espanhol.

Os gols de Raphinha (65) e Robert Lewandowski (80) colocaram o Barça com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que nesta quinta-feira enfrenta o Valencia na outra partida adiada daquela rodada devido à Supercopa da Espanha.

A vitória do Barça impediu que o Betis, para o qual de nada adiantou o gol contra de Jules Koundé (85), pudesse chegar à zona da Liga dos Campeões, depois de um jogo muito equilibrado, em que Raphinha abriu o caminho da vitória no segundo tempo.

Os 'azulgranas' mostraram astúcia quando Frenkie de Jong cobrou falta rápida para Balde, que correu em direção ao gol adversário para colocar a bola na esquerda, que Raphinha empurrou para o fundo das redes do Betis (65).

Lewandowski ampliou com um chute na área após uma cobrança de escanteio (80), antes que o gol contra de Koundé ao tentar recuar para Ter Stegen (85) acrescentasse emoção aos últimos minutos da partida.

