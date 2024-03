A- A+

Liga dos Campeões Barcelona vence Napoli e vai às quartas da Champions Depois do empate no confronto de ida, time catalão levou a melhor atuando sob seu domínio

O Barcelona venceu o Napoli por 3 a 1 nesta terça-feira (12), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, e se classificou para as quartas do torneio continental pela primeira vez desde 2020.

O meio-campista Fermín colocou o Barça na frente (15') e o lateral português João Cancelo ampliou o logo depois (17'), antes de o zagueiro Amir Rrahmani diminuir para os napolitanos (30') e o astro polonês Robert Lewandowski marcar mais um reta final (83'), fechando o placar agregado em 4 a 2 a favor do time catalão.

O Barcelona conseguiu se impor em um jogo difícil, no qual jovens como Pau Cubarsí, Fermín e Lamine Yamal brilharam mais uma vez.

Yamal voltou a ser um pesadelo pelo lado direito enquanto Cubarsí, de 17 anos, foi um verdadeiro muro na zaga 'blaugrana' e acabou eleito como o melhor jogador da partida.

O time espanhol começou com muita intensidade, pressionando a saída de bola e encurralando o adversário, que tentava surpreender com lançamentos longos buscando Victor Osimhen.

Início arrasador

O Barça foi um rolo compressor nos primeiros 20 minutos, nos quais Fermín deu um primeiro aviso em um chute cruzado (9') e uma finalização por cima do gol de Alex Meret (13').

A pressão foi premiada quando o brasileiro Raphinha foi até a linha de fundo e rolou para Fermín fazer 1 a 0 (15').

Apenas dois minutos depois, Raphinha bateu colocado na trave e João Cancelo aproveitou o rebote para ampliar (17').

O Barcelona dominava e tinha o jogo sob controle, mas o Napoli conseguiu diminuir e mudou o panorama do duelo.

Matteo Politano chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Rrahmani completar e mandar a bola para as redes (30').

O gol empolgou o time napolitano, que começou a chegar com mais perigo pelas laterais.

O goleiro Marc-André Ter Stegen do Barcelona salvou o Barça mandando para escanteio uma cabeçada de Giovanni di Lorenzo (34').

Lewandowski fecha a conta

No primeiro lance de perigo do segundo tempo, o atacante Khvicha Kvaratskhelia testou Ter Stegen e encheu o pé de fora da área, mas mandou a bola para fora (47').

Com o Napoli tentando imprimir velocidade, o Barcelona voltou a pressionar buscando recuperar a posse de bola perto da área dos italianos impulsionado pelas mudanças do técnico Xavi Hernández para dar mais fôlego à equipe.

O Barça teve a chance de ampliar a vantagem em uma cobrança de falta de Raphinha que obrigou Meret a fazer uma boa defesa (67').

O goleiro do Napoli apareceu de novo ao defender outra finalização de longe de Ilkay Gündogan (74').

Mas aos poucos o time catalão foi retomando o controle da partida. Na reta final, Sergi Roberto, que havia entrado no lugar de Fermín (60'), invadiu a área depois de tabelar com Gündogan e tocou para Lewandowski (83') só empurrar para o gol vazio.

O Napoli foi todo ao ataque nos últimos minutos em busca do empate, e quase marcou em um chute na trave do uruguaio Mathías Olivera (89'), mas não teve forças para uma reação.

