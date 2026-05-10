Barcelona vence Real Madrid e é campeão espanhol pela 29ª vez
O Barça carimbou o título diante do maior rival com três rodadas de antecedência
O Barcelona conquistou o Campeonato Espanhol pelo segundo ano consecutivo e pela 29ª vez em sua história, após derrotar o Real Madrid por 2 a 0 neste domingo (10), no Camp Nou, faltando três rodadas para o fim da competição.
Os gols de Marcus Rashford (9') e Ferran Torres (18') garantiram o título para o Barça, em uma homenagem ao técnico Hansi Flick, que perdeu o pai horas antes da partida.
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O Real Madrid, por sua vez, terminará a temporada sem troféus.
O Barcelona dominou o clássico e o goleiro Thibaut Courtois foi o herói madridista, evitando o que poderia ter sido uma goleada.
O time merengue mal conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, que abriram o placar cedo com uma cobrança de falta de Rashford no ângulo (9') e ampliaram a vantagem com um chute de Ferran praticamente à queima-roupa (18').
O Real Madrid, que chegou para a partida envolto em polêmica devido à briga entre Aurélien Tchouaméni e Fede Valverde, e pela ausência de última hora de Kylian Mbappé, só conseguia sair jogando com passes longos em busca de seus atacantes, que pouco incomodaram o gol adversário.