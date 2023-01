A- A+

Futebol Internacional Barcelona vence Real Sociedad e avança às semifinais da Copa do Rei Clube catalão busca o segundo título na temporada 2022/2023

O Barcelona se classificou para as semifinais da Copa do Rei nesta quarta-feira, após vencer o Real Sociedad por 1 a 0 no Camp Nou.

Um gol do francês Ousmane Dembélé (52) deu a vitória ao Barça nas quartas de final do torneio eliminatório.

O Barcelona teve domínio no jogo que foi marcado pela expulsão de Brais Méndez por uma entrada dura sobre Sergio Busquets (40) deixando a Real Sociedad com dez ao longo de toda a segunda etapa.

O Barcelona se torna assim o primeiro semifinalista da Copa do Rei, enquanto Osasuna e Sevilla disputam nesta quarta-feira a segunda vaga.

Na quinta-feira, o duelo entre Valencia e Athletic Bilbao e o derby Real Madrid-Atlético de Madrid completam as quartas de final.

