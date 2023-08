Barcelona vence Tottenham de virada com gols nos acréscimos e conquista Troféu Joan Gamper

A- A+

A cinco dias do início da LaLiga, o Barcelona venceu nesta terça-feira (8) o Tottenham, por 4x2, com dois gols nos acréscimos, e conquistou assim o Troféu Joan Gamper, organizado pelo próprio clube catalão, no Estádio Olímpico de Montjuïc.

O Barça jogará neste estádio que sediou os Jogos Olímpicos de 1992 enquanto durarem as obras de modernização que estão sendo feitas no Camp Nou.

Depois de ficar em desvantagem no placar (2-1) durante grande parte do jogo, o time azulgrana venceu o Tottenham nos minutos finais, com gols de Ferran Torres (82'), Ansu Fati (90+1') e Abde (90+3').

Sem Ousmane Dembélé, que é apontado como uma provável contratação do Paris Saint-Germain nos próximos dias, mas com o que parece ser um futuro time titular, os jogadores comandados pelo técnico Xavi Hernández não brilharam diante de uma equipe londrina que jogou com alguns desfalques.

Seu artilheiro Harry Kane, que poderá sair do Tottenham e se transferir para o Bayern de Munique, nem viajou para Barcelona.

Mostrando problemas na defesas, os 'blaugranas' careceram de rigor e sofreram dois gols evitáveis do meia inglês Oliver Skipp (24' e 36'). Apesar de tudo, o Barça havia começado bem o jogo, marcando aos três minutos, graças a um chute de pé esquerdo do atacante polonês Robert Lewandowski, que recebeu uma assistência de Raphinha.

Os catalães custaram a encontrar seu jogo, mas conseguiram no segundo tempo, em que tiveram muitas chances, sobretudo através dos jogadores que haviam entrado, Ferran Torres e Abde, até o gol de empate, que veio aos 82 minutos.

Bem colocado, Ferran Torres finalizou um bom cruzamento do jovem Lamine Yamal, de 16 anos, para a rede logo após entrar em campo.

Foi novamente o jovem espanhol quem deu um passe em profundidade para Ansu Fati, que colocou o Barça na frente com um chute cruzado, já nos acréscimos (90+1'). Abde aumentou a vantagem dois minutos depois fechando o placar.

O ponto negativo foi a saída do zagueiro uruguaio Ronald Araujo, que deixou o campo lesionado aos 32 minutos, sendo substituído por Sergi Roberto.

Esta partida, referente à 58ª edição do Troféu Joan Gamper, fundador do clube, foi a última antes do início do campeonato espanhol neste fim de semana. O Barça viaja para enfrentar o Getafe no domingo, às 16h30 (horário de Brasília).

