La Liga Barcelona vira sobre Real Sociedad e assume liderança do Espanhol

O Barcelona aproveitou a derrota do Real Madrid na véspera para assumir a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1 neste domingo (28), de virada, em jogo que marcou o retorno de Lamine Yamal após lesão.

Álvaro Odriozola abriu o placar aos 31 minutos no Estádio Olímpico de Montjuïc, mas o Barça virou com dois gols de cabeça, de Jules Koundé (43') e Robert Lewandowski (59').

O time catalão ainda teve um gol anulado por impedimento de Yamal (75'), que se mostrou muito ativo em seu primeiro jogo desde que recebeu o Troféu Kopa de melhor jogador jovem da temporada passada.

O atacante de 18 anos a entrar em campo depois de desfalcar equipe nos últimos quatro jogos.

Com 19 pontos (seis vitórias e um empate), o Barcelona, atual campeão, assume a liderança com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid (2º), que no sábado foi derrotado por 5 a 2 no clássico contra o Atlético de Madrid (5º, 12 pontos).

"Ser líder é bom, mas o caminho ainda é longo. Agora é hora de defender essa posição. Tivemos muito pouco descanso depois do último jogo [vitória na quinta-feira sobre o Oviedo], então valorizo isso especialmente", disse na entrevista coletiva após a partida o técnico do Barça, Hansi Flick.

Por sua vez, a Real Sociedad, com apenas uma vitória no campeonato, é a 17ª colocada (5 pontos) e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

