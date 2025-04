Barcelona x Borussia Dortmund: veja onde assistir ao jogo da Champions desta quarta (9)

A- A+

A Liga dos Campeões dá continuidade aos confrontos de ida das quartas de finais da competição nesta quarta-feira (9). O destaque do dia fica por conta de Barcelona x Borussia Dortmund, que se enfrentam no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, às 16h (horário de Brasília).

O Barcelona chega a esta fase da competição após eliminar o Benfica na fase anterior. Os Culés venceram as Águias por 4 a 1 no placar agregado. Já o Dortmund teve dificuldades para avançar às quartas. Os alemães eliminaram o Lille no agregado por 3 a 2.

As equipes voltam a se encontrar nesta edição da Champions após terem duelado na Fase de Liga, em dezembro. Na ocasião, os Culés levaram a melhor e venceram a partida na casa dos alemães por 3 a 2.

Como chega o Barcelona

Virou rotina dizer isso em 2025, mas o Barcelona chega novamente invicto para o jogo desta tarde. Já são 22 jogos de invencibilidade, sendo 18 vitórias e quatro empates.

Diante do Borussia Dortmund, o Barcelona também espera fazer valer a famosa lei do ex com Lewandowski, que já atuou nos Aurinegros entre 2010 a 2014. A ex-equipe, aliás, é a principal vítima do polonês na carreira com 27 gols em 27 jogos.

Raphinha, que marcou um gol no confronto da última vez que se encontraram, também é outra esperança de gols para o Barcelona. O atacante é o artilheiro da Champions com 11 gols assinalados.

Como chega o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund faz uma temporada bem irregular, é verdade. No entanto, a equipe parece estar se acertando nos últimos jogos. São duas vitórias seguidas no Alemão, que renderam ao time a esperança de voltar ao G-4 do campeonato.

Para o confronto, a esperança do time está em Guirassy, artilheiro do time na temporada com 25 gols, que já marcou 10 na atual edição da Champions.

O desfalque fica por conta Nico Schlotterbeck, peça defensiva fundamental na temporada, que sofreu uma ruptura do menisco no joelho esquerdo e está fora de temporada.

Prováveis escalações

Barcelona: Sczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé; De Jong, Pedri e Fermín; Yamal, Lewandowski e Raphinha. Técnico: Hans Flick.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Anton e Bensebaini; Nmecha, Özcan; Adeyemi, Brandt e Beier; Guirassy. Técnico: Niko Kovac

Onde assistir: TNT Sports e MAX.

PSG x Aston Villa

Em mesmo horário, PSG e Aston Villa também se enfrentam pela ida das quartas de final. A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Parc de Princes, na França, e também terá transmissão da TNT Sports e da Max.

Veja também