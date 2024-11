Barcelona x Brest: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

Barcelona x Brest pode ser uma boa oportunidade para o clube catalão para recuperar a boa fase do início da temporada, que parece ter desaparecido nos últimos jogos do Campeonato Espanhol. O confronto acontece nesta terça-feira (26) em Montjuic, pela Liga dos Campeões.

O conjunto culé tentará conquistar uma vitória para se manter na parte alta da tabela da Champions, na qual os oito primeiros colocados vão diretamente para as oitavas de final.

Os pupilos de Hansi Flick receberão um surpreendente Brest nesta quinta rodada da competição. Em sexto lugar com um balanço de três vitórias e uma derrota (9 pontos), o Barcelona quer escalar posições e mostrar, mais uma vez, que tem time para levantar o troféu de um torneio que não conquista desde 2015.

Seu rival desta terça, no entanto, vive um estado de graça ao somar 10 pontos no torneio continental, com três vitórias e um empate.

O time catalão vem de uma sequência ruim de dois jogos seguidos sem vitória no Campeonato Espanhol. Perdeu para a Real Sociedad na Reale Arena (1-0) e empatou no sábado com o Celta de Vigo em Balaídos (2-2).

Barcelona deixou a vitória escapar na última rodada da La Liga, contra o Celta de Vigo - MIGUEL RIOPA/AFP

Nesta segunda-feira (25), Flick chamou a atenção de seus jogadores para que deixem de cometer erros.

"Trata-se de eliminar os erros, isto é importante", disse ele durante a entrevista coletiva prévia à partida. "Temos muitas coisas para melhorar com a bola e é nisso que nos concentramos", prosseguiu o treinador alemão.

Mesmo após os últimos revezes no Campeonato Espanhol, o Barça segue na liderança, com quatro pontos de ventagem sobre o Real Madrid, que tem um jogo a menos e vem de uma vitória no domingo sobre o Leganés (3-0).

O Barça tem como principal desfalque a jovem sensação Lamine Yamal, lesionado, mas contará com o artilheiro polonês Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha, que vive grande fase.

Este será o primeiro duelo entre ambas as equipes. O Barcelona caiu em suas duas últimas partidas contra times franceses na Champions League, contra o Paris Saint-Germain por 4 a 1 em abril e diante do Monaco, por 2 a 1, em setembro.



Voltar a vencer

Brest, por sua vez, venceu seu último compromisso na Liga dos Campeões contra o Sparta Praga, da República Tcheca, por 2 a 1.

"Eles estão indo muito bem, merecem seus 10 pontos", afirmou Flick. "Estão em um bom momento na Liga dos Campeões e estão passando por algumas dificuldades no Campeonato Francês. Eles formam uma boa equipe", afirmou o treinador alemão do time catalão.

O zagueiro Iñigo Martínez, de 33 anos, ressaltou que, se o Barcelona conseguir desenvolver seu jogo diante do Brest, será difícil perder.

"Tudo depende de como vamos pressionar e de nossa intensidade. Se nossa pressão for boa, é muito difícil nos vencer", frisou Martínez.

"Será um jogo bonito de se disputar e, ao mesmo tempo, complicado, mas espero que nossa equipe demonstre a qualidade que tem e voltemos a vencer", apontou o defensor.

Na região francesa da Bretanha, a visita do Brest ao Barcelona é vista como uma grande oportunidade para surpreender um gigante europeu.

"É um jogo no qual não temos nada a perder e tudo a ganhar [...] Tudo é possível no futebol e tentaremos aproveitar as oportunidades", afirmou o treinador do Brest, Eric Roy, em sua coletiva de imprensa na véspera do jogo.

Barcelona x Brest - prováveis escalações



Barcelona: Inaki Peña; Koundé, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí e Héctor Fort; Pau Casadó, Pedri, Raphinha, Fermín López e Dani Olmo; Lewandowski. Treinador: Hansi Flick

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal e Amavi; Camara, Fernandes e Magnetti; Castillo, Sima e Ajorque. Técnico: Erik Roy

Barcelona x Brest - saiba onde assistir

Transmissão: Max

Horário: 17h

Data: 26/11

Local: Estádio Olímpico Montjuic (Barcelona/Espanha)

Veja também

SÉRIE A Palmeiras x Botafogo: em "final antecipada", equipes duelam nesta terça (26); veja onde assistir