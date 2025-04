Barcelona x Inter de Milão pela semifinal da Champions League: veja escalações e onde assistir

A- A+

Barcelona e Inter de Milão iniciam o duelo da semifinal da Champions League nesta quarta-feira (30). A partida de ida tem início a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuic.

Mandante do duelo, o Barcelona vem de um título importante no último final de semana. O Barça conquistou a Copa do Rey diante do Real Madrid, com uma vitória na prorrogação.

Já a Inter vem de uma derrota no Campeonato Italiano para a Roma, por 1 a 0. O revés deixou a equipe três pontos atrás do Napoli, líder da competição.

Desfalque

O técnico Hansi Flick tem uma ausência considerável para o duelo. O centroavante Robert Lewandowski está fora da partida por estar em recuperação de uma lesão muscular.

O restante dos jogadores titulares estão à disposição do treinador alemão.

Do outro lado, o técnico Simone Inzaghi tem todo o elenco principal disponível para a partida na Espanha.

Prováveis escalações:

Barcelona: Szczesny; Kounde, Araújo, Cubarsí e Martin; Pedri e De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

Inter de Milão: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Martínez e Taremi. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir?

A partida entre Barcelona x Inter de Milão tem transmissão da TNT (canal fechado) e Max (streaming).





