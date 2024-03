A- A+

Liga dos Campeões Barcelona x Napoli e Arsenal x Porto; saiba onde assistir aos jogos da Champions desta terça (12) As partidas são válidas pelas oitavas de final do torneio e acontecem simultaneamente às 17h

Mais dois classificados para as quartas de final da Liga dos Campeões serão conhecidos nesta terça-feira (12). Jogando no Estádio Olímpico de Barcelona, na Catalunha, o Barcelona terá pela frente o Napoli como adversário, enquanto no Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal recebe o Porto. Com ambos os duelos acontecendo às 17h, confira onde assistir aos jogos.

Barcelona x Napoli

Após o confronto de ida terminar empatado em 1 a 1, na Itália, o duelo entre Barcelona e Napoli está em aberto. Uma vitória simples garante classificação para qualquer um dos times. Liderados por Lewandowski, os Culés tentam voltar a disputar as quartas de final após quatro anos ausentes dessa fase. Por outro lado, os Napolitanos, embalados pelo nigeriano Osimhen, tentam chegar às quartas pela segunda vez consecutiva.

Onde assistir: TNT (TV fechada) e MAX (Streaming)

Arsenal x Porto

Com o Porto em vantagem, após vitória em casa por 1 a 0, o Arsenal precisa vencer a partida por pelo menos dois gols de diferença para avançar no mata-mata. E é com incríveis 31 gols nos últimos oito jogos - média de mais de três por partida - que os Gunners prometem ir para cima dos portugueses. Porém, os Dragões vêm em boa fase - são cinco vitórias no últimos seis jogos, incluindo uma goleada sobre o seu maior rival, Benfica, por 5 a 0 - e irão fazer de tudo para dificultar a vida do adversário.

Onde assistir: SBT (TV aberta), Space (TV fechada) e MAX (Streaming).



