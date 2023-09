Barcelona x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

A- A+

O Barcelona enfrenta o Sevilla nesta sexta-feira (29), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela oitava rodada da La Liga.

Os catalães ocupam a terceira colocação, com 17 pontos, atrás do Real Madrid (18) e do surpreendente Girona (19), que das 7 partidas que disputou, venceu seis e empatou uma. O Barça decepcionou na última rodada, empatando em 2 a 2 com o Mallorca - 16º colocado - apesar do desempenho brilhante do brasileiro Raphinha.

The Blaugrana crew are after the points. pic.twitter.com/4JqIINAKu2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 29, 2023

Envolto em escândalos de corrupção, no qual o Barcelona e alguns de seus ex-dirigentes foram denunciados na última sexta-feira (22) por "corrupção entre particulares" pelo 'caso Negreira' - uma investigação sobre supostos pagamentos feitos pelo clube a um ex-diretor de arbitragem - o técnico e ex-craque do clube catalão tem se esforçado para manter o foco dentro de campo. A equipe segue invicta na competição, somando cinco vitórias e dois empates.

Em consequência do 'Caso Negreira', existe a possibilidade do clube ser banido desta edição da Liga dos Campeões. Na próxima quarta-feira (4), o Barça enfrentará o Porto fora de casa pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, porém, é improvável que jogadores sejam poupados para a partida desta sexta-feira (29).

No lado oposto, o Sevilla de Sérgio Ramos - que enfrentará o Barcelona pela primeira vez desde a sua saída do Real Madrid em 2021 - e comandado por José Luis Mendilibar, ocupa a 12ª colocação, somando apenas sete pontos em seis partidas disputadas. Contudo, os Rojiblancos irão confiantes para o confronto, após golear o lanterna Almería na última rodada por um sonoro 5 a 1.

Onde assistir: ESPN e Star+

Prováveis escalações:



Barcelona

Ter Stegen; João Cancelo, Ronald Araújo, Inigo Martinez e Balde; Oriol Romeu, Gündogan e Gavi; João Félix, Lewandowski (Ferrán Torres) e Raphinha. Técnico: Xavi Hernández

Desfalques: Frenkie De Jong (entorse no tornozelo); Pedri (recuperando-se de lesão)

Sevilla

Nyland; Jesús Navas, Bade, Sergio Ramos e Pedrosa; Sow, Rakitic; Suso, Lamela, Lukebakio; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

Desfalques: Marcão e Kouassi (lesão)



Veja também

CASO RUBIALES Juiz do 'caso Rubiales' convoca técnico da seleção masculina da Espanha como testemunha