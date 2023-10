Barcelona x Shakhtar Donetsk: confira escalações e onde assistir o jogo da Champions League

O Barcelona enfrentará o Shakhtar Donetsk nesta quarta-feira (25), às 13h45, pela Liga dos Campeões. A partida é válida pela terceira rodada do Grupo H, e será realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

O Barcelona lidera o Grupo H, tendo acumulado seis pontos e mantendo um aproveitamento de 100%. Na última rodada da Champions League, a equipe catalã venceu o Porto. No entanto, o técnico Xavi enfrentará problemas na escalação da equipe devido a suspensões e desfalques, como Gavì, Raphinha, Lewandowski, De Jong, Koundé e Sergi Roberto. Por outro lado, Pedri poderá jogar e terá alguma chance de atuar contra o Shakhtar.

O Shakhtar Donetsk conquistou sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões na última rodada, derrotando o Royal Antwerp, da Bélgica e somando três pontos na competição. A equipe ucraniana agora busca desbancar o Barcelona e se aproximar da classificação para as oitavas de final. O técnico Darijo Srna não enfrenta problemas significativos na escalação da equipe e deve ter seu elenco completo à disposição para o jogo contra o Barcelona.

Onde assistir: TNT e HBO Max

Prováveis escalações:

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Christensen, Araujo e Balde; Oriol Romeu, Gündogan e Fermín López; Yamal, João Félix e Ferrán Torres. Técnico: Xavi

Shakhtar Donestk: Riznyk; Konoplya, Rakitskyi, Bondar e Topalov; Stepanenko; Bondarenko, Kryskiv, Zubkov e Newerton; Sikan. Técnico: Darijo Srna