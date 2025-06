Diante do interesse do Barcelona por Zé Lucas, diretoria do Sport viaja à Espanha

A- A+

O volante Zé Lucas, do Sport, pode estar com os dias contados na Ilha do Retiro. Após o jornal Marca anunciar que o Barcelona estava interessado em contar com a joia leonina de apenas 17 anos, o presidente rubro-negro, Yuri Romão, embarcou para a Espanha, com o intuito de ouvir o clube catalão e demais interessados no prata da casa.

O mandatário do Leão está no Velho Continente acompanhado do diretor-geral Enrico Ambrogini e do executivo de futebol Thiago Gasparino. Além de ir a Barcelona, a cúpula rubro-negra tem viagem programada para Sevilha. Isso porque, Zé Lucas também tem chamado a atenção do Real Betis.

Procurado pela Folha de Pernambuco, Romão adotou cautela sobre a situação de Zé Lucas, e salientou estar na Europa para tratar também de outros assuntos de interesse do clube.

“Estamos cumprindo algumas agendas com clubes europeus a fim de tratar sobre parcerias para o Sport. É óbvio que Zé Lucas, pelo que faz no clube e na seleção brasileira, é tema em conversas, mas temos tido muita cautela nesse assunto", pontuou.

"Não há nenhuma negociação aberta sobre isso. Temos feito visitas institucionais bem importantes por aqui e que com certeza renderão frutos positivos para o Sport”, completou.

Após a venda de Pedro Lima, para o Wolverhampton, no ano passado, por aproximadamente R$ 60 milhões, o Sport vê em Zé Lucas a oportunidade de realizar uma negociação ainda maior. Neste ano, o Leão chegou a rejeitar uma proposta de R$ 80 milhões pelo jovem cabeça de área.

Há dois meses, o clube renovou com o atleta até abril de 2028. Na ocasião, aumentou a multa rescisória para clubes estrangeiros para 50 milhões de euros (R$ 330 milhões na cotação atual, aproximadamente). Para equipes do Brasil, o valor está na casa dos R$ 100 milhões.

Diante das boas atuações com a camisa do Sport ao longo do primeiro semestre, Zé Lucas passou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17. Em abril, o jogador foi capitão e um dos destaques do título sul-americano da categoria, em Cartagena. Atualmente, o jovem também está defendendo as cores do Brasil para amistosos contra o México, no Rio de Janeiro.

