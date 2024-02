A- A+

Futebol Barcia deixa clássico machucado e passará por exame no Náutico Atacante entrou no segundo tempo diante do Sport, nos Aflitos, mas saiu antes do fim após sentir dores na coxa



O atacante Leandro Barcia ficou menos de 30 minutos em campo na vitória do Náutico por 1x0 diante do Sport, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Acionado no intervalo na vaga de Kauan Santos, o jogador se machucou sozinho, em uma arrancada, e precisou ser substituído por Danilo Belão.

“Ficamos tristes com Barcia. Ele entrou bem. Foi o Barcia que a gente conhece, que a gente vê no dia a dia. Que acreditamos e confiamos. Infelizmente, ele sentiu um desconforto e vai passar por um exame mais detalhado. Esperamos que volte o mais rápido possível”, afirmou o técnico da equipe, Allan Aal.

Barcia já havia ficado fora dos últimos dois jogos do Náutico para se recuperar de um problema muscular. Ao sentir novamente, o atleta pode voltar a ser desfalque, agora para o duelo do domingo (3), contra o Afogados, pelas quartas de final do Pernambucano.

